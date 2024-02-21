《香港經濟日報》日前有報道：

2月7日吳清上任中證監主席後，隨即發布多項行政處罰，涉及中介機構、從業人員、擬IPO企業等資本市場多個參與主體。其中，長城證券(深:002939)時任副總裁韓飛，因違規使用化名、借他人名義持有並買賣股票，被採取10年證券市場禁入措施，罰一沒一，罰沒累計達1.17億元(人民幣．下同)。

而春節前夕，監管機構就集中查辦招商證券(06099)(滬:600999)多名從業人員買賣股票等違法違規行為，對63人作出行政處罰，合計罰沒8173萬元，對1人作出終身證券市場禁入措施。

有「券商屠夫」之稱的吳清，新官上任三把火，A股龍年開市，券商板塊一片慘綠，首創證券(滬:601136)跌4.2%，中金公司(滬:601995)跌近3.9%，財通證券(滬:601108)跌3.4%，中國銀河(滬:601881)跌超3%，長城證券跌2.8%，西部證券(深:002673)、招商證券等紛紛跟跌。

徹底搞好A股 要禁惡意沽空

但如果要徹底搞好A股，就不要只得三把火，要多點舉火，將惡意沽空者燒成灰燼才可。

阿爺護A股盤，已啟動銀彈買ETF。「財聯社」報道：

統計數據顯示，今年以來，短短1個多月時間就有3200多億元資金借助權益類ETF入市，中央匯金等機構投資者也密集出手。展望後市，多位知名投資人認為，在當前估值處於低位的情況下，後市應該更樂觀些。

阿爺跟惡意沽空者互擲銀彈不是好策略，要有效截殺惡意沽空者，就要斷其可供其沽的貨(股)源。

(1)截融券

2月7日晚有傳聞稱「明天所有融券提前召回，全部還券」。對此，有券商人士表示：「昨天出的新聞要求限制，各個券商具體的要求不太清楚，目前沒接到通知。不排除T+0策略客戶比較多的券商做出這樣的安排。」此外，還有券商人士表示：「T+0策略的客戶的確已經通知回收券了。至於普通融券客戶，在融券賣出當日不能買回了。之前是可以買回，但次日還券；現在是當天融券賣出後已經不能買回了。」

融券即是借貨供人沽，不許融券就是惡意沽空者無貨可沽。更者，要召回融券，等同銀行認購證Loan，不過今時是認購證股。

(2)下調平倉線，減少強被平倉之股

2月6日，證監會新聞發言人就「兩融」融資業務有關情況答記者問，近期，「兩融」融資業務全市場平均維持擔保比例有所下降。證監會表示，投資者具體交易過程中，維持擔保比例低於平倉線，並不意味著馬上強制平倉。在當前市場形勢下，為維護市場正常秩序，證監會將引導證券公司全方位做好客戶服務，通過延長追保時間、動態下調平倉線，保持平倉線彈性，以減少強平風險和市場壓力。證監會將持續加強「兩融」融資業務的日常監管，採取有效措施，確保融資業務平穩運行。

2月5日，證監會表示，引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。券商人士透露，在證監會做出上述指示後，他們已著手與部分機構投資者磋商，通過適度調低私募產品平倉線與警戒線，避免其投資的私募基金產品不得不採取大規模平倉減倉等風控措施，從而減輕A股拋售壓力。「目前，已有部分機構投資者同意上述做法，但他們也要求私募基金必須採取措施進一步減輕產品淨值波動性與下跌幅度，否則他們無法說服風控部門。」

這個下調平倉線，是只能暫時止咳，不可以無底線地下調平倉線的。但作為短線操作，防止大批強平倉盤出現，以緩目前之危，是有必要的。

(3)拉人封艇

證監會發文表示，近期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資者合法權益，我會加大交易行為監管力度，豐富線索篩查手段，統籌安排專項核查，加強「穿透式」交易監控，運用多維技術手段收集市場情報，會同公安部開展聯合研判，發現多起涉嫌操縱市場惡意做空案件。證監會堅持對影響股市穩定運行、損害投資者合法權益的違法行為快速反應、堅決查處，會同公安機關迅速開展收網行動，嚴肅依法追責。操縱市場惡意做空，嚴重侵蝕老百姓的「錢袋子」，已經站到了全體股民的對立面，擾亂股市健康穩定運行的正常節奏。證監會將保持「零容忍」高壓態勢，堅決重拳打擊，讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。在此警示，莫要以身試法、火中取栗。

上述三項，基本上是阻止惡意沽空，昨（20日）文《無沽空．無股災》（圖一）已提出過了，在惡意沽空被制後上證回升立竿見影（圖二）。

中國的金融市場尚在雛形發展，是需要呵護的，阿爺亦知。

十四屆全國政協第十五次雙周協商座談會1月29日在京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議。王滬寧表示，金融是「國之大者」，關係中國式現代化建設全局，廣大政協委員要著力圍繞做好金融服務「五篇大文章」、打造現代金融機構和市場體系、擴大金融高水準開放等重點問題，加強調查研究，深入協商議政，多角度研提務實管用之策。要加強思想引領，闡釋好中共中央關於推動金融高品質發展、加快建設金融強國的重大部署，做好強信心、穩預期各項工作。

不要以為這又是黨八股，這是新官上任三把火的續燃劑，做得好，廣大投資者有福了。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)