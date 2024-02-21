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21/02/2024

移民英國｜英國出街食飯好貴？ 3大必知「窮人恩物」糧尾美食！連鎖酒吧Wetherspoon：10鎊吃到雜扒+紅酒

#移民 #英國 #酒吧 #Greggs #Food News #Travel News #Meal Deal #Wetherspoon
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　英國出街食飯好貴，最平都要每人12、13鎊落樓，仲未計車費；如果懷念港式味道，食碗兩餸米線，加杯凍檸茶，埋單20鎊。有時糧尾偷懶唔想煮，有沒有填得飽肚子的「窮人恩物」？

 

1）Wetherspoon

 

　　英國連鎖酒吧Wetherspoon創立於1979年，在短短不到 30 年間，就在英國及愛爾蘭拓展了近1000間店。靠的是超平價的餐點和酒水，還有全日供餐的策略，從早餐到晚餐，都能夠在Wetherspoon獲得滿足。一些老先生、老太太會從早上一直坐到下午，就在那喝咖啡，喝啤酒，看報紙以及和朋友聊天。

 

　　Wetherspoon到底有多平價呢？在便宜的外賣店點一份炸魚薯條，基本就要7鎊左右；但在Wetherspoon 點一份炸魚薯條加一杯酒，只要6.35鎊左右（價格會依各分店有些微不同），一份雜扒餐加一杯紅酒，也只要10鎊左右的，當然味道不算非常好，但勝在填得飽肚子。

 

（由作者提供）

 

2）Greggs

 

　　Greggs是英國最大的連鎖餅店，專門售賣三文治、鹹肉餅、腸仔卷、麵包、蛋糕及甜點，每週顧客人數超過600萬。Greggs創立於20世紀30年代，現時由一間獨立小店擴展至超過1600間分店的連鎖店，比當地的麥當勞還要多。

 

　　Greggs除了是「窮人恩物」還是打工仔恩物，Greggs和英國超市一樣，有推出組合折扣，一份三文治加飲品及零食，只需3鎊，而英國名物香腸捲（Sausage Roll）只需2.4鎊，不少上班族都愛買一個輕食組合作為午餐。本地上班族通常不會吃很豐盛的午餐，一份三文治、咖啡加一份水果，方便快捷，又不會因為熱量過多而影響工作。

 

（由作者提供）

 

3）Meal Deal

 

　　Meal Deal是英國超市推出的組合折扣，用3鎊至5鎊左右的價錢（價格因應不同超市有些微不同），可以買到一份主食、小食和飲品，主食的選擇豐富，從三文治、捲餅、沙律到意粉都有，飲品則由汽水、咖啡到果汁都能選擇，每次都可以選擇不一樣的配搭，而且經濟實惠。

 

（由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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