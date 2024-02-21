﻿負資產原來是人造產品

香港在去年第四季，負資產數目急升至二萬五，比第三季多一倍，香港政府大為緊張，因為繼續倍翻，到了今年第二季，就會有十萬個負資產，媲美2003年的高峰期，政府官員相信已經開了很多次會議，商量怎樣解決問題。

有老友問我負資產的問題如何解決，老友所問非人，我又唔係官員，知道點樣解決都冇用。不過，根本唔使花心機去解決，本來天下本無事，只不過是庸人自擾之，負資產是人造產品，不過不是特登去做，而是在不知不覺間造出來，如果不撥亂反正，到了今年第二季，負資產宗數可能超過十萬。至於如何撥亂反正，簡單到不得了，就是銀行停止call loan，唔call loan就唔會出現負資產，講都冇人信。

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有人話我搞錯，銀行停止call loan，只會損失更大，絕對行唔通。那人唔明白，今日銀行call loan是與以往不同，銀行不會向那些接近資不抵債的人call loan，而是向按揭借貸比率不足五成的業主call loan，不少被call的業主不勝其煩，唯有以市價八、九折賣走手上一兩個物業，將按揭借貸比率降至四成，滿足銀行要求。但銀行唔知道咁樣做，其實是給了自己很大麻煩，被call的業主沒有問題，但由於那些業主以低價賣樓，做成樓價下跌，那些用八、九成按揭上車的業主，他們的物業有機會變成負資產，雖然銀行是不會向那些負資產業主call loan，但難保他們自動放棄，對於銀行來說，根本是一個大包袱，這是否庸人自擾之。

如果銀行唔向那些按揭貸款比率低於五成的業主call loan，那些業主根本唔會以市價八、九折賣樓，樓價就唔會跌，那些用高成數做按揭業主的單位，就不會變成負資產，由此可見，負資產是由銀行製造出來的。