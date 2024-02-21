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21/02/2024

趙善恆恆仔｜譚杏藍被網民洗版鬧爆「派帽」！小花回應否認出軌：問心無愧！暗寸恆仔ToNick開騷博宣傳？

#娛樂 #拍拖 #ToNick #出軌 #分手 #女生 #趙善恆 #KOL #演唱會 #譚杏藍 #樂隊 #抑鬱症 #社交平台 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）昨日（19日）凌晨突然剖白，去年經歷父親離世、以及與拍拖十年的KOL女友譚杏藍（小花）分手，令他患抑鬱症逾年。字裏行間，恆仔疑似暗示小花出軌，而且「派帽」不止一次，令網民及粉絲紛紛湧入小花社交網鬧爆，而小花昨晚亦出IG story回應是非，更意有所指。

 

恆仔同小花拍拖十年。

留低好多回憶。

 

　　恆仔與小花去年2月分手後，小花同年9月公布新戀情，新歡Ronald本來是小花的朋友，小花與恆仔未分手前，男方已不時在小花的IG出現；而Ronald更是另一美女KOL小影的前未婚夫，令事件更添花生味。

 

 

　　分手一年，恆仔突然撰長文，自言深受父親過身及分手打擊，更差點有輕生念頭。文章的訊息量頗大，他談到前度時說：「分咗手之後，當每一個人關心問我點，佢哋都會不經意咁講一句：『原來你乜都唔知㗎？』然後我就會聽到一個新嘅人名。我身邊啲同事同埋朋友，之前佢哋唔講畀我聽，係唔想影響我。」他又說：「唔該咁多位關事嘅『朋友』，唔好再走過來同我打招呼，我唔會公開任何人名，只係想你哋知，我唔再係咩都唔知。」網民紛紛猜測，恆仔的字句疑似暗示小花曾出軌，而每次都聽到「新嘅人名」、「咁多位關事嘅朋友」，有網民估計似暗示前度的出軌對象可能不止一人。恆仔發文後，獲得不少圈中人留言支持，小花男友的前未婚妻小影更留心心emoji，吸引網民注意。

 

恆仔自爆患抑鬱症逾年。

 

　　小花的社交網隨即被網民湧入鬧爆，大多指摘小花「派帽」、不理恆仔感受，又質疑她前後兩段感情是「無縫接軌」；亦有人留言支持小花，認為拍拖十年才分手，或有其他原因，而恆仔無直接控訴小花出軌，旁人不應一味留言鬧爆。

 

　　至於小花昨晚回應事件，首先否認出軌：「十年來我只希望擁有幸福快樂及盼望未來的一段關係，而一段感情應該是雙向的，不是一人一手可以控制大局。過去交往的日子，付出從來不問回報。感謝遇上你讓我成為一個更好的伴侶。對人對事我問心無愧，心裏的傷口希望可以慢慢癒合。」

 

 

　　小花祝福恆仔的新戀情，而恆仔的新歡看來亦是舊相識：「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂。今天是你演唱會開賣的大日子，祝一切順利。感謝媽媽、男朋友的陪伴及朋友們的關心。最後，面對一切流言蜚語真的不容易，我只想做好自己本分，不想回望，活好每一天，繼續以建立家庭為目標努力生活。」有網民認為，小花特別提到ToNick演唱會昨日（19日）優先訂飛，似乎對恆仔出po時間意有所指。

 

轉載自: 晴報

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