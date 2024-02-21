金馬影帝吳慷仁夜晚10點在香港搵食失敗！網民提醒「搵錯地方」：呢度係識女仔地方

「金馬獎最佳男主角」、台灣演員吳慷仁廣為香港人認識，而佢都似乎幾鍾意香港，除咗做嘢之外都多次嚟旅遊，唔少Fans都留意住佢嘅社交平台，希望有機會可以「偶遇」佢。日前佢又嚟咗香港嘢，不過佢竟然喺呢個「美食天堂」搵食失敗，唔少fans都立即留言「幫手」！

吳慷仁喺社交平台post出一張自拍，背景係中環嘅德輔道中，佢留言：「21:36是小尷尬的時間……小餓……又不想走遠……趕22:00前快步殺去某店，收攤中……再去另一家，也收攤中……再……就……就……走近速食店了……買了薯條炸雞漢堡……今日夜宵結束……燒賣叉燒明日請早～」吳慷仁仲自爆生眼挑針，但就食咗一個咁邪惡嘅晚餐。

喺一個「不夜城」、仲大推「夜繽紛」嘅城市，夜晚10點竟然就搵唔到食，唔少台灣網民都大表驚訝，亦有唔少香港網民「道歉」留言：「歡迎來香港，抱歉疫情把這很不正常的情況已變為我們的日常（我也是在餐廳工作）。」、「在疫情過後都習慣了這個不正常的生活模式了，晚上9點之後真的很難找吃的，尤其是中環一帶。」

不過都有人指出吳慷仁「搵錯地方」，又紛紛介紹自己經營嘅餐廳：「我的店在銅鑼灣，凌晨一點才關門。」、「中環當然沒有呀，就像台北101附近也沒有。」、「到旺角、尖沙咀就有。」、「中環係識女仔地方，唔係食嘢嘅地方。」

隨後，吳慷仁相約朱栢康、白只、楊偉倫等演員們食飯見面，非常熱鬧，席間，吳慷仁竟然為狂收利是大表興奮。他說：「…入境隨俗…我竟然拿到紅包…一次拿7個！？！原來在香港過年…結婚的人會包給未結婚的…今天….都初十一了我還有的拿！好多年沒有一次拿那麼多紅包了…心情實在太忐忑了…好心虛…心裏太複雜….太爽了！以後農曆過年都來香港過吧～認真可以～#新年快樂#紅包拿來#未婚萬歲#香港過年萬歲#但願人長久#現金一直有」這位影帝實在非常可愛，歡迎多來香港！