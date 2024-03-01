01/03/2024
深圳好去處｜深圳特色小鎮、社區推介！全部免費入場！古色古香客家古村落 / 600年古城食火紅客家菜 / 被網民譽為「深圳莫奈花園」
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
很多香港人在周末都會北上到深圳遊玩，美食就介紹了很多，不如今次就說說打卡位吧！在深圳，其實有很多的深圳特色小鎮，有古色古香的大鵬所城、網紅熱點甘坑古镇等等，除了可以瘋狂打卡外，部分更有值得推介的餐廳美食！好，今個周末，來一次特色小鎮遊吧！
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深圳特色小鎮推介│1. 甘坑古鎮：古村落欣賞客家建築+二十四史書院！食鹽焗撈雞
第一個要介紹的是網紅打卡熱點甘坑古鎮，大家有沒有去過呢？「深圳十大客家古村落」之一的甘坑古鎮起源於明清時期，是歷史悠久的客家古村落，所以大家可以在甘坑古鎮看到不少的客家文化，包括客家建築、客家民俗藝術、美食等等。2022年12月，甘坑古鎮獲評國家3A級旅遊景區，所以未去過的人一定要去走一走！
圖片來源：大眾點評
圖片來源：大眾點評
而進去古鎮之後，不時會看到身穿漢服、旗袍的女生在身邊走過，大家又有機會看到粵劇等表演節目，自己真的好像有穿越到古代一樣。而這個甘坑客家小鎮都有不少現代化的咖啡店、餐廳、手信店，大家走累了可以在這裏休息。最特別的是，甘坑古鎮早上和晚上的風景都不一樣，各有美麗的地方！
圖片來源：小紅書@雪兒_衛
圖片來源：小紅書@雪兒_衛
圖片來源：小紅書@雪兒_衛
如果想食客家菜的話，可以試一試古鎮的鳳凰客家餐廳，推介菜式有鹽焗撈雞、客家釀豆腐、土豬肉湯、皮蛋擂椒、魚嘴等等。
鳳凰客家餐廳(圖片來源：大眾點評)
鳳凰客家餐廳(圖片來源：大眾點評)
鳳凰客家餐廳(圖片來源：大眾點評)
甘坑古鎮
交通：地鐵10號線甘坑站B口出，步行十分鐘
地址：深圳市龍崗區布吉吉華街道甘李路18號
鳳凰客家餐廳
地址：深圳市龍崗區吉華街道甘坑古鎮5號樓7號樓
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