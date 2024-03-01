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01/03/2024

深圳好去處｜深圳特色小鎮、社區推介！全部免費入場！古色古香客家古村落 / 600年古城食火紅客家菜 / 被網民譽為「深圳莫奈花園」

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Text: Sammy Leung

　　很多香港人在周末都會北上到深圳遊玩，美食就介紹了很多，不如今次就說說打卡位吧！在深圳，其實有很多的深圳特色小鎮，有古色古香的大鵬所城、網紅熱點甘坑古镇等等，除了可以瘋狂打卡外，部分更有值得推介的餐廳美食！好，今個周末，來一次特色小鎮遊吧！

 

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深圳特色小鎮推介│1. 甘坑古鎮：古村落欣賞客家建築+二十四史書院！食鹽焗撈雞

 

　　第一個要介紹的是網紅打卡熱點甘坑古鎮，大家有沒有去過呢？「深圳十大客家古村落」之一的甘坑古鎮起源於明清時期，是歷史悠久的客家古村落，所以大家可以在甘坑古鎮看到不少的客家文化，包括客家建築、客家民俗藝術、美食等等。2022年12月，甘坑古鎮獲評國家3A級旅遊景區，所以未去過的人一定要去走一走！

 

　　好，到底甘坑古鎮有甚麼特色呢？位於龍崗區的甘坑古鎮免費入場，而且是開放的，共分2大主題特色，有客家小鎮和生態特色公園。客家小鎮保留了古村落的城墻、牌坊、巷弄，好像是滄桑的南香樓、建於雍正年間的狀元府甘坑古鎮傳統文化活動空間的鳳凰谷、甘坑砲樓、二十四史書院等等，全部都充滿濃厚的古代文化氣息。不過要留意，部分活動或者地方是需要付費的！

 

 

圖片來源：大眾點評

 

圖片來源：大眾點評

 

　　而進去古鎮之後，不時會看到身穿漢服、旗袍的女生在身邊走過，大家又有機會看到粵劇等表演節目，自己真的好像有穿越到古代一樣。而這個甘坑客家小鎮都有不少現代化的咖啡店、餐廳、手信店，大家走累了可以在這裏休息。最特別的是，甘坑古鎮早上和晚上的風景都不一樣，各有美麗的地方！

 

 

圖片來源：小紅書@雪兒_衛

 

 

圖片來源：小紅書@雪兒_衛

 

 

圖片來源：小紅書@雪兒_衛

 

　　如果想食客家菜的話，可以試一試古鎮的鳳凰客家餐廳，推介菜式有鹽焗撈雞、客家釀豆腐、土豬肉湯、皮蛋擂椒、魚嘴等等。

 

鳳凰客家餐廳(圖片來源：大眾點評)

 

鳳凰客家餐廳(圖片來源：大眾點評)

 

鳳凰客家餐廳(圖片來源：大眾點評)

 

甘坑古鎮

交通：地鐵10號線甘坑站B口出，步行十分鐘

地址：深圳市龍崗區布吉吉華街道甘李路18號

詳情按此

鳳凰客家餐廳

地址：深圳市龍崗區吉華街道甘坑古鎮5號樓7號樓

 

下一頁：600年歷史古城！必去打卡城門+食當地人大推老字號客家菜

 

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