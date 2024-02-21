iPhone入水急救｜iPhone充電位入水點算？Apple警告：切勿將iPhone放入米中！用棉花棒、風筒得唔得？Apple建議4 Steps急救+勿做3件事

如果手機不小心掉進水裡，你撿回後，第一時間會怎樣做？當大家弄濕了手機，最常聽的一個方法就是放進米缸，你又有沒有試過呢？很多時不小心倒水在手機上，手機機身大部分都是防水的，最怕，最怕就是Lightning 或 USB-C位入水，而Apple在一月更新了指南教iPhone入水後，可以怎樣做！到底可以把手機放入米缸嗎？

電話不小心入水，相信很多人都試過。如果好運的話，水只是淋到機身，抹一抹都解決到。但如果看到Lightning 或 USB-C位入水，大家會怎樣做呢？相信一半人都遇到這個情況，都有機會把手機放進米缸。但原來這個做法是不行的！蘋果Apple官方在網站中提醒，如果是電話入水，切忌把iPhone放進米缸。

Apple近日就更新網站，關於Lightning 或 USB-C位入水的做法，Apple指出iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR 或之後的型號，連接 Lightning/USB-C 連接線或配件後，iPhone會在偵測到接頭有液體時發出以下警告。

「Lightning 接頭偵測到液體」：如果將 Lightning 配件連接到 iPhone，但 iPhone 無法充電且偵測到液體，就會出現此提示。

「偵測到液體」：如果將 USB-C 配件連接到 iPhone，但系統偵測到液體，就會出現此提示。

如果大家使用iPhone時，看到以上的提示，就表示 iPhone 在 Lightning或USB-C 接頭或連接線或配件上偵測到液體。在弄乾之前，都無法充電和連接配件。所以Apple建議如果 iPhone 或配件潮濕，可以做以下4大Steps：

接頭朝下並用手輕拍 iPhone，去除多餘液體。將 iPhone 放在通風乾爽的地方。 至少等 30 分鐘，然後嘗試以 Lightning 或 USB-C 連接線充電或連接配件。 如果再次出現提示，就表示接頭內或連接線針腳下仍有液體。請將 iPhone 放在通風乾爽的地方最多一天。期間可以再次嘗試充電或連接配件，iPhone 最長可能需要 24 小時才能完全乾透。 如果手機已乾透但還是無法充電，請將連接線從轉換器上取下，並將轉換器從牆上取下 (如果可以)，然後再次連接。

圖片來源：Unsplash @Dimitri Karastelev

大家都會用很多方法去解決入水的問題，但原來以下幾件事是不應該做，Apple就列出了3件事：