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11/03/2024

CNN選全球最佳50種麵包！香港OO被讚超鬆軟、富奶香！日本咖喱包有份！這款麥包用溫泉地熱烤24小時口感似蛋糕！

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Text: Louise Yuen

　　應該無人能抗拒新鮮出爐的麵包吧。港式菠蘿包雞尾包腸仔包，至近年大受歡迎的貝果牛角酥酸種麵包，統統都各有捧場客。CNN 早前選出「全球最佳 50 種麵包」（50 of the world’s best breads），按麵包的代表性、獨特成分，以及進食時的愉悅純粹惑而評選。當中香港的排包、中國的燒餅、日本的咖哩包都榜上有名。

 

　　CNN 指，香港的排包（Pai bao）以「湯種」技術製作出超鬆軟、且奶味香濃的甜包，令人回味。中國的代表則是燒餅（Shaobing），燒餅師傅將麵糰旋轉、拍打成薄片，帶芝麻籽的外皮焗得香脆，北方則喜歡加入黑芝麻醬、燻肉、四川花椒等餡料，鹹甜皆可。

 

 
 
 
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　　日本的咖哩麵包（Kare pan）同樣上榜，日本人在麵包中加入濃郁的咖哩內餡，再下鍋炸至金黃酥脆，CNN 讚其外脆內軟的口感。而街頭小食雞蛋糕（Gyeran-ppang）也被形容為韓國的冬日暖心食物，麵糰中加入火腿、芝士和芫荽碎，上面再有一隻烤熟雞蛋，相當暖胃。

 

韓國街頭小食雞蛋糕（圖片來源︰Korea Tourism Organization）

 

　　來自冰島的黑麥麵包（Dökkt rúgbrauð）就以傳統方法烘焙，把麵糰進入桶再埋入溫泉附近，利用地熱烤焗 24 小時，吃起來鬆軟綿密，質地如蛋糕般。另外，法國長棍包（Baguette）、加拿大蒙特利爾貝果（Montreal bagels）、英國洞洞鬆餅（Crumpets）、馬來西亞印度煎餅（Roti Canai）等都上榜 CNN 的「全球最佳 50 種麵包」。

 

（圖片來源︰IG @manumanuti）

 

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