頂好大光麵翻Hit！ViuTV茶餐廳節目掀大光麵熱潮！點解叫大光麵？七八十年代集體回憶現只剩2成餐廳使用！邊度食到大光麵？邊度買到家用裝？

去茶餐廳吃個餐蛋麵、沙嗲牛肉麵早餐及特餐是不少香港人的日常，簡簡單單又一餐！不過大家有沒有想過究竟茶餐廳用的是甚麼麵底？好多人都識出前一丁，其實除了出前一丁，還有一款大家常吃到的即食麵——大光麵！Viu TV節目《茶餐廳》第五集播出頂好大光麵的廠商金源食品負責人吳怡的訪問，迅即令大家對這款香港製造的即食麵充滿興趣和回憶！其實現時仍採用大光麵的茶餐廳少之又少，連銷售的超市、雜貨店都不易找到，究竟大光麵的發展史是怎樣？現在又可以在哪裏買到？

頂好大光麵 | 本名不叫大光麵？主打「2無」？

大光麵70年代開始出現於各大茶餐廳，是一款香港製造的即食麵。現時廠商金源食品負責人吳怡的父親當年逐間茶餐廳推銷，計計數，當年8成的茶餐廳都使用大光麵！大家現在說「大光麵」就會知道是這款經典即食麵，但吳怡在節目中公開原來這款產品本來只叫「光麵」，原因是沒有包裝，亦無味粉。茶餐廳本身會烹煮湯底，所以無味粉的大光麵十分方便廚師煮食。那麼為何會叫作「大光麵」？原來是因為當時送貨的紙箱十分大，每箱有96個，細箱有36個，久而久之以「大光麵」及「細光麵」分辨，大家也叫慣它作「大光麵」。

（圖片來源：頂好大光麵Facebook）

隨著年月過去，大量內地品牌進駐香港，以低成本價壓倒大光麵，成為競爭對手，令原本有8成茶餐廳使用大光麵，變成8成使用內地即食麵。除了接受《茶餐廳》訪問的金源咖啡小食成為少數沿用大光麵的茶餐廳，還有哪些餐廳依然支持香港製造，可以讓大家再次品嘗這款經典味道呢？頂好大光麵的Facebook專頁就為大家持續更新餐廳及銷售點名單，讓大家無論外出用膳，抑或在家吃個「懶人餐」，都輕鬆食到大光麵，回憶一下！現在先主力看港島區名單，尋找大光麵蹤影！

港島區沿用大光麵餐廳名單

1. 成記粉麵

地址：鰂魚涌海康街7號

2. 龍鳳店

地址：杏花邨商場西翼地下G34-36

3. 華富冰室

地址：華富邨華光樓華景商場1期3-4

4. 美景美食店

地址：香港仔黃竹坑南塱山熟食檔G／F 8號舖

5. 生記食家

地址：香港仔黃竹坑南塱山熟食檔G／F 9號舖

6. 洪記快餐廳

地址：香港仔鴨俐洲大街108號

7. 潮順記茶餐廳

地址：西營盤加多近街45號

8. 瑞榮小館

地址：西營盤德輔道西382號

9. 摩登快餐廳

地址：西營盤干諾道西168號地下

10. 翠苑餐廳

地址：西環正街23號

11. 康樂茶餐廳

地址：西營盤第一街102號

12. 順興車仔麵茶餐廳

地址：銅鑼灣安庶庇街5號

13. 華南粉麵茶餐廳

地址：灣仔譚臣道5-11 D舖

14. 金福茶餐廳

地址：灣仔皇后大道東133號

15. 凱旋餐室

地址：灣仔莊士頓道198號

16. 金鳳茶餐廳

地址：灣仔春園街41號

17. 炳記茶餐廳

地址：上環修打蘭街25號

18. 金源餐廳

地址：上環水坑口街14號

除了頂好大光麵公佈的名單外，官方亦提醒只要見到大光麵貼紙，即是茶餐廳正在使用大光麵！有些餐廳都主動報上自己使用大光麵的消息，包括有3間分店的番茄師兄等，部分更位於新界、九龍區，當區街坊如果想食大光麵，也可以拜訪一下！

（圖片來源：頂好大光麵Facebook）

番茄師兄

地址：

深水埗店：基隆街255號地下

灣仔店：安樂里1號利昌大廈低層地下B舖

荔枝角店：長順街15號D2 Place TWO 2樓215號舖

和順記荃灣雞脾王

地址：

荃灣店：路德圍6號地下

天后店：電氣道39號地下

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