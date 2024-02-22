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22/02/2024

傳統招聘講座費時失事？請人改用模擬工作測試！Career Hackers創辦人︰虛擬招聘不分地域、時限、行業生態助廣納人才

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　　為應對勞動力短缺的挑戰，企業都各出奇謀爭奪人才。有本地人力資源科技初創為企業度身訂制虛擬招聘方案，成立僅4年，已為DHL、IBM和AlphaSights等國際大企獻計，助合作夥伴提高招聘成功率20%。

 

Career Hackers創辦人陳勝拓（右）以及鄧宏立（左）認為，虛擬招聘可協助企業不分地域、時限、行業生態廣納多元人才，挑選最合適的求職者。（陳卓賢攝）

 

　　投行出身的Career Hackers創辦人陳勝拓認為，在現今人才爭奪戰下，企業如果仍然沿用傳統的招聘方法來吸納人才，相信很快就會被市場淘汰。「全球有不少大型企業，已利用新科技推出虛擬招聘方案來搶人才，至於在香港，近年亦有恒生銀行利用元宇宙招募MT的計劃。」

 

　　企業多數會在大學舉辦講座，吸納畢業生入行。但陳勝拓表示，這種傳統模式是頗費時失事，不但需花費大量人力、物力和時間，而且一場講座往往只有百多人參加，能從中接觸到合適的人選，更是難上加難，缺乏成本效益。

 

線上測試 考理解編程解難能力

 

　　對大學畢業生來說，也經常在不清楚該行業，又或該公司實際面貌的情況下，就「糊里糊塗」入行，但可能很快發現原來是不適合自己，結果只好選擇離職，而離職率高也使企業浪費不少人資成本，這絕對是雙輸的結果。

 

　　陳勝拓強調，要讓企業以低成本、高成功率的方式吸納合適人才，最佳的做法是在求職者決定應徵前，先體驗及了解該公司的企業文化，以及透過各種模擬工作測試，讓求職者大致知道該職位平時需參與甚麼項目、員工日常要做哪些工作等，以評估自己性格和能力是否適合發展。

 

　　另一聯合創辦人鄧宏立以合作夥伴IBM為例子，指出為該公司設計了一個虛擬實習平台，旨在吸納合適的技術顧問人才。求職者會在該平台進行線上測試，考驗他們在編程、文章理解及情景解難方面的能力，而這些測試都是根據IBM對人才的要求而設定。

 

　　當求職者完成測試後，就能了解自己的能力能否應付該職位要求；若順利通過測試，求職者亦有興趣申請該職位，就可選擇通過平台遞交履歷表。站在企業的角度，由於不適合的求職者已被篩走，這自動化流程就能省卻不少人事部CV Screening的工夫。

 

職場商業情境題 測性格合適否

 

　　鄧宏立補充，他們通常只需與客戶進行約3小時的會議討論，及向該職位的現職員工了解日常工作，從中分析所需要的人才條件，然後就能設計合適的測試內容，並推出相應的虛擬實習平台，整個過程只需2至3星期。

 

　　除硬技能要求外，企業也很重視求職者的軟技能，例如求職者的個性是否適合該公司的企業文化等，因此他們也會因應客戶要求及提供的資料，在平台加入性格測試（Personality Test），通過設定不同職場和商業情境題，來了解求職者是否適合該公司的風格。

 

 

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