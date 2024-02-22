  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
玄來更精彩
小薯茶水間職場英語教室行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

22/02/2024

龍年運程 | 龍年出現「太陽化忌」易孭鑊？政府、管理層、行政人員要小心！6招生存要訣避免職場無妄之災

#玄學 #龍年 #甲辰年 #2024年 #2024CNY #CNY2024 #Pantry熱話 #風水玄學 #太陽化忌 #大機構 #政府 #決策者 #負責人 #職場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

    玄來更精彩

    本欄逢周四更新

　　「美斯風波」經過了十多天的爆炸、發酵、撫平，已漸漸淡化，但這樣的立春開局已盡顯「太陽化忌」的威力、為全年提供熱辣滾燙的啟示，行政人員不可忽視。

 

　　2024甲辰年在紫微斗數的祿權科忌四化上，是「太陽化忌」的年份。太陽光照大地，在斗數上可指政府、當權者、大機構、管理層、行政院人員等。

 

　　「太陽化忌」一個明顯的現象是政府容易「孭鑊」，美斯在香港的不落場、不識笑、不畀面，與接著在日本的突然痊癒和突然風騷成強烈對比，等如摑了香港一巴。香港賽事「主辦方」最後回水一半，算是稍息民憤。

 

　　但此事「主辦方」一直不肯詳細交代，變成由政府接箭，不停被媒體追問，可謂狼狽不堪。甲辰年才剛開始，紫微斗數星盤上有近一年的「太陽化忌」，希望政府多吸取教訓。

 

　　其實今年容易「孭鑊」的不只是政府，還包括大機構、決策者、負責人。太陽亦泛指男性，但女性也不能倖免、可能因身邊或拍檔的男性而惹禍，所以今年全人類在做事、尤其是做重要事情時，要考慮以下的「保命」要訣：

 

　　（一）    今年不要作翻天覆地的改變，從未做過的、沒有學習過程或陣痛經驗的，不要投放太多資源，以免一次意外、足以致命。

 

　　（二）    做新事、重要事時，要尋求專家意見，我指是真有料而不是自詡的專家。這次「美斯之亂」，應一早請教不同Event Management 方面的專材，制定不同Scenario的替代方案，而不是眼巴巴的遭人奚落。至於那些並非財雄勢大的小企或小人物，就要靠自己的人脈，找有經驗的人教教路了。

 

　　（三）    決策時必須聽取主要持份者的意見，盡量尋求共識，那麼將來就是出現甚麼差池，由於早已諮詢過大家，就有人陪你「孭鑊」，那你就不會是一隻孤獨的落水狗，至少那些向你擲磚頭的人，不是你最要交代的人（因為事前已交代過）。

 

　　（四）    執行上要預見最壞的可能性，而作多手準備。

 

　　（五）    全程監察，一見有偏差，立刻問責、調教，總之，宜緊貼追蹤。

 

　　（六）    要清楚白紙黑字的重要性。說得難聽點，是先小人後君子，因為對手很可能是扮君子的真小人。許多時，所謂多年老友、或貌似紳士淑女的人，都會突然變成「人渣」，他們一旦跌穿了人性的底線，能保護你的只有合約，而不是自己的天真。

 

　　我們可能以為做事大方點，不需斤斤計較細節，但在多變的九運，善良的人好容易死在不虞有詐中，這次「美斯風波」，正好突出「太陽化忌」的突發和無辜（或無能），大家不要以為熱誠無敵，否則後果先食！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多玄來更精彩文章

你可能感興趣

#玄學 #龍年 #甲辰年 #2024年 #2024CNY #CNY2024 #Pantry熱話 #風水玄學 #太陽化忌 #大機構 #政府 #決策者 #負責人 #職場

更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk