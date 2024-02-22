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22/02/2024

李龍基返港探望被還柙王青霞！相信Chris真心愛自己：我一定會娶佢！哽咽大爆未婚妻曾多次拒出國並無懷疑對方

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　　李龍基36歲未婚妻王青霞（Chris）日前因為逾期居留以及偽造文書等六宗罪被入境處拘捕，咁啱撞正基哥要到內地商演，未能陪伴在側，搞到基哥接受訪問時多次痛哭，認真陰功！終於昨日基哥完成工作，披星戴月咁返到嚟香港，神情憂心。

 

　　李龍基探望完還柙中嘅未婚妻，表示呢單案冇乜勝算，只望盡量減輕刑責，亦會同朋友為佢寫求情信：「因為律師都同我講，證據都好確鑿，佢始終係個女人仔，佢咁講大話傷害性都唔係咁大，佢最主要都係想成日留喺我身邊，希望法官都可以體諒體諒。」佢又指未婚妻都係「受害者」：「啱啱Chris同我講證書就真係畀人呃，佢真係畀咗錢去考呢個飛機牌，點知郭小祥就畀咗假嘅證書佢，佢就覺得畀咗錢就係真㗎啦！」佢續指希望幫Chris搵番啲當年嘅資料，告返郭小祥詐騙。（王青霞與一名名為郭小祥的中國籍男士，幾年間不停開航空科技或產品公司，而這些公司欠債清盤之後，王青霞又與郭小祥重開類似公司再融資。）

 

 

未婚妻曾多次拒出國

 

　　李龍基表示未婚妻有向佢道歉：「佢覺得累咗我咁，既然發生嘅嘢就堅強咁樣去面對，希望佢受教訓重新做人啦！」李龍基提到原來王青霞曾多次拒絕同佢一同出國：「舊年去美國，買埋佢機票，就嚟飛得嗰陣，佢話屋企有事唔飛得，咁我取消咗佢嗰張機票。嗰陣我都冇懷疑佢咩事，只係信佢屋企真係有事，所以冇理佢。」佢續指：「幾次啦，2023年年頭、年中，我都飛過美加，但佢都係話有事唔跟我去。我又覺得冇事，我登台啫，好快就返，所以完全冇呢個概念。」

 

不解未婚妻招人妒忌

 

　　李龍基認為或有人出於妒忌舉報王青霞：「我都唔明，佢哋好似好妒忌、針對佢，成日講佢啲乜乜，咪愈搞愈大。分分鐘，呢個社會事實，有啲人比較得閒啲，所以佢寫信入境處，唉！」李龍基多謝身邊人及其他人出於好意關心，擔心他受騙。李龍基再度澄清，現沒有手持7層樓，名下沒有物業，7層樓畀晒前妻，李龍基相信王青霞係真心，二人志趣相投：「好簡單，我名下物業，錢又唔多，佢仲可以跟住我，可以證明佢唔係為著我嘅錢，為咗我嘅咩，佢只不過真係鍾意我個人，我呢個性格，我鍾意嘅嘢，都係佢鍾意嘅嘢。我覺得都有咁嘅感覺，佢覺得搵到個Right Man。」基哥又指覺得自己相信未婚妻，亦相信自己可以改變佢。

 

　　李龍基稱現時情況只能到內地結婚：「若然佢出返嚟都好啦，一定會被遞解出境。遞解出境都好，都唔成問題，喺大陸住都好，因為我都喺大陸住咗20幾年，大陸好多嘢都好好。好似我啱啱喺廣州落嚟。嘩，廣州同香港，天淵之別呀！所以香港人一定要努力呀！」李龍基指不能在還柙期間簽紙結婚，但承諾一定會迎娶對方，李龍基再次哽咽道：「我一定會娶佢，所以我唔擔心，邊度簽紙都無所謂，不過好大情況喺內地簽紙。」李龍基稱王青霞父母在德國，估計未知女兒遭還柙，打算先徵求未婚妻意見決定是否作通知。

 

之前被指淘寶買畫。

 

　　現年73歲嘅李龍基昨早急急返港，李龍基一拖住行李現身即被大批傳媒包圍，眼見基哥非常憔悴，個樣擔心都烏蠅都夾死。平日非常風騷嘅佢頭都冇set，signature嘅一執粉紅頭毛都唔見埋，睇落老咗十年。基哥表示未有為Chris購買日用品，亦冇接獲入境處調查，問到如果Chris被遣返點算，佢即時眼泛淚光：「都冇計，要接受現實，Chris屋企人仲未知佢出事……」之後就急急離開趕往大欖懲教所。

 

　　李龍基隨即駕車前往大欖懲教所核實身份，進行登記身份核實程序後再接受簡短訪問，指原定計劃下午返港，不過收到懲教處方通知，需中午前抵達核實身份，所以由內地趕返香港，又會為Chris安排日用品。受訪時基哥不禁老淚縱橫，又提到自己完全唔知未婚妻涉嫌使用假文件，又話自己「好多嘢唔知」，一向都非常相信對方，又稱冇理由身為未婚夫都每事問「樣樣Check」，被問到有冇因此事而嬲怒，基哥就答自己唔係嬲，反而係唔明對方點解唔同自己商量，認為「冇咩大不了」。現場有記者叫基哥忍住眼淚，以免Chris見到會唔開心，李龍基表示會約見律師，連日都收到好多朋友慰問。被問到可覺得今年是非多，係咪犯太歲，李龍基就表示自己已經「攝咗」，嘆氣謂：「唉，一不離二。」

 

 

(圖片來源：TVB娛樂新聞台)

(圖片來源：TVB娛樂新聞台)

 

　　Chris涉嫌兩度違反逗留條件以及有關兩間學府的虛假文書等合共6宗罪，現正還押當中。李龍基為見未婚妻將行程一改再改，撲車飛由廣州搭昨早嘅直通車趕返港外，而佢昨早亦收到懲教署通知要12時前趕往大欖懲教署辦理核實身份手續，以便盡快同未婚妻見面。

 

(圖片來源：TVB娛樂新聞台)

 

　　李龍基日前受訪時表示認為未婚妻王青霞所做過的事都要自己承受，而王青霞在拘留所都講過，這樣被拘捕，感覺都如釋重擔。而李龍基就直言錯了就改過，一定會等未婚妻。李龍基稱未婚妻一直背負包袱，更愈講愈傷心，哽咽表示很可惜王青霞一直都沒有坦白，如果知道實情最低限度大家可以商量一下，尋找好的答案，例如找個好律師去自首，更認為王青霞「好傻」。李龍基更感到自責，認為自己害咗未婚妻，因為王青霞經常指自己年紀大，不知道可以陪佢幾耐，未婚妻愛佢唔捨得離開佢先出此下策。李龍基又指近年經常往返內地工作，每次王青霞陪伴出入境都沒有問題，所以自己完全不會懷疑對方的身份。對於入境處指王青霞行使假文書感不解，所以回港後會向律師查詢細節。

 

轉載自: 晴報

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