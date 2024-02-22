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22/02/2024

50歲陳煒出道28年零老化！凍齡樣+超Fit身形令人羨慕！醫生老公眼圈極深面色差

#陳煒 #陳醫生 #亞洲小姐競選 #陳國強 #影視娛樂 #女星
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　　現年50歲嘅陳煒（Alice）1996年奪得《亞洲小姐競選》冠軍並於亞洲電視出道，28年間曾經歷兩段婚姻，又曾經到台灣定居，人生歷練豐富，而唯一冇變嘅就係佢28年如一日嘅外貌同身形，可以話係完美到無可挑剔，不過相比之下同佢同齡嘅醫生老公陳國強就顯得好大年紀，睇落好似好多日冇瞓咁呀！

 

　　陳煒雖然唔係好經常玩社交平台，但都會不時派下福利，之前就曾post出泳照，見到佢除咗個樣之外，全身都充滿彈性，一啲老態都冇，非常驚人。就連最容易顯老嘅手部皮膚，佢都同後生女一樣，非常白滑。唔少人都大表羨慕佢keep得咁好，而佢更加仍然係好多男士嘅夢中情人，同現年33歲嘅蔡思貝似兩姊妹！

 

　　日前係袁偉豪同張寶兒囝囝袁咕碌嘅百日宴，二人邀請咗好多圈中人，陳煒同佢老公都係座上客。陳煒同老公一齊接受TVB訪問，陳煒老公喺一邊做背後男人，似乎唔係好慣面前鏡頭，係陳煒問到佢先會回應。陳煒提到自己一早就想見袁咕碌，一睹呢個可愛BB嘅風采，被問到同老公有冇預備咩禮物，陳煒就話佢同老公準備咗大利是，夾咗幾個公仔似足圓咕碌。當主播問到揀熊仔公仔有冇特別意思，煒哥就充滿愛意咁望住老公，再輕拍佢面頰，陳國強先好怕醜咁話夠CUTE。

 

 

　　片中見到陳醫生相當唔精神，唔知係咪工作太繁忙，感覺好似筋疲力盡，對外間嘅嘢都唔係好大反應，除咗黑眼圈極深之餘，面色仲好似黑黑沉沉，相比起煒哥，真係好似一個充滿活力嘅少女，夫妻二人一啲都唔似同齡！陳煒2022年同陳國強註冊結婚，婚禮於半島酒店Grand suite舉行，邀請的親友只約數十人，但就一啲都唔馬虎。煒哥金器唔止墜手更加巨型，掛到煒哥上半身都冇位擺！陳國強被問到會如何愛錫太太時，喺鏡頭前表示會照顧陳煒一生一世，幸福滿瀉！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　其實2008年陳煒曾經同細心佢三年嘅台灣富商顏志行結婚更宣布息影，先後移居台灣、北京同泰國合共四年。2012年突然一句「戲癮起」簽約TVB復出，密密接劇，開始時佢唔認婚姻出現問題，16年更邀請顏志行亮相自己嘅TVB飲食節目《煒哥的味道》。不過顏志行被踢爆與台灣歌手鄭雙雙關係密切，陳煒先迫於無奈公開承認與顏志行在12年已經簽字離婚，佢曾接受訪問時自爆當年息影後隨前夫到泰國定居，但老公終日埋頭苦幹工作，對佢有所忽略，親熱活動未如理想，更直言「佢好少掂我」。相信如今陳煒一定係生活滿足，有愛情滋潤先可以逆生長！

 

 

 

轉載自: 晴報

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