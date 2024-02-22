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22/02/2024

邵音音大埔村屋涉連環爆竊案：我的一生被盜，現在連用的東西都被偷！CCTV直擊賊人舉動網民笑指：幾好手尾

#娛樂 #大埔 #罪案 #邵音音 #村屋 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　資深演員邵音音位於大埔的村屋遭爆竊，有一段閉路電視片段在網上瘋傳，片中有兩名男賊人在大埔林錦公路數間村屋疑似「踩線」，其後進入村屋內摷櫃桶，其中一戶正是邵音音住所。邵音音證實在周一（19日）凌晨時份住所被爆格，被偷去金錢，幸好無人受傷，但受了不少驚嚇。

 

　　從閉路電視片段所見，周一凌晨時份有兩名賊人鬼鬼崇崇在在大埔林錦公路數間村屋出沒，他們戴帽及口罩，在花園外遊走疑似踩線後離去。另一片段中，則拍得有一名男子除鞋並戴上手套潛入屋中，以免留下證據，他打開櫃桶門後便翻找一會，再把櫃門閂好，賊人的舉動引來網民搞笑稱：「幾好手尾喎！」、「老爆都除鞋入屋」、「好有手尾同埋好企理，仲企理過啲裝修」、「可能睇得電視劇多，會對返鞋印追蹤」等。

 

（資料圖片）

 

　　事後，有村民證實發生連環爆竊案，又指邵音音的住戶已非首次被爆格，而賊人亦愈見猖狂，周圍有CCTV亦無阻他們犯案。警方亦證實接獲一名73歲姓倪女子報案，發現家中3樓客房有被洗劫痕跡，大門亦被撬開，點算後約有3000元的外幣不見，有指倪姓女子正是邵音音。

 

 

　　邵音音當日亦出po表示被劫：「今天年初十，賊直接開大門進我家偷東西，把全家CCTV全拔掉，一點聲音也沒有。我說要報警，有人說報警沒用。這是我一生第一次家中被盜，我的一生被盜了，現在連用的東西都被偷，偷吧！反正我走的時候甚麼也帶不走。賤命一條。小偷來過我家若改善了你們的生活，祝福你！拜託不要再來了，白忙！」她在留言中指出賊人特徵：「一個CCTV錄得很清楚，戴白帽，口罩，（有）戴手套，脫鞋，穿襪，年輕人，動作很輕。拿手電筒。家裏有人都敢偷，還留這麽久。個子過170。」

 

 

　　幸好家中無人受傷，而邵音音平復心情後，表示有不少朋友來探望她，又搞笑說：「家裏有樑上君子來此一遊，朋友五湖四海地來陪伴，好窩心！外孫孝紀慶幸尿片沒被偷走，在爺爺家大跳Moon Walk! 謝謝大家的關心及陪伴。祝大家生活平安快樂！」事後邵音音回覆傳媒，指賊人十分專業，幸好人沒事，只是被偷去金錢。

 

轉載自: 晴報

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