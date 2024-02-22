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22/02/2024

【FOCUS】業績驚艷「拯救世界」，英偉達最新兩懸念

#英偉達 #人工智能 #B100 #業績
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　　是高歌猛進，還是大廈將傾？「AI第一股」英偉達（Nvidia）周三（21日）收盤後揭盅最新業績，在「The world is saved」的背景聲中，盤後股價大漲9%，推高其市值超越全球第12大經濟體墨西哥。接下來懸念之一是，此被高盛封神為「全球最重要」的股票，未來兩個交易日股價會否觸及期權交易員重倉押注的800美元；懸念之二是，執行長黃仁勳於下月19日舉行的GTC年會，會否發布B100的壓軸新作。

 

上季營收221億美元創紀錄

 

　　去年上漲237%、開年至今再漲36%、估值（PE）高踞Magnificent 7（七巨頭）之首－－英偉達股價何時散水，無疑是投資者最密切關注的「價值一百萬」的問題。「Sell the fact」陰影之下，過去一周股價較歷史高位回吐近一成，但最新公布的強勁業績和樂觀指引，都再次預示，升勢未到頂。

 

　　據英偉達公布，截至1月28日的第四財季，營收錄創紀錄的221億美元，按年增265%；受益毛利率按年升15.8個百分點至72.2%，淨利122.9億美元，按年飆771%。整個2024財年計，營收增126%至609億美元，跑贏公司之前預測的近590億美元。

 

截至1月28日的第四財季，英偉達營收錄創紀錄的221億美元，按年增265%。


　　靚麗業績可謂無懈可擊，英偉達並再接再厲預期，2025財年第一季營收將達240億美元（上下浮動2%）。儘管英偉達每季只會展望未來一個季度，但分析師就預計，2025財年營收將上望920億美元。

 

看漲期權押注周五見800元

 

　　英偉達不負眾望，加上黃仁勳「AI將達引爆點」的宣告，盤後股價大漲9%，並帶動周四亞洲股市，台股盤中刷新歷史新高，日股突破39000點刷新1989年紀錄高位。

 

　　值得留意的是，芝加哥期權交易所數據顯示，有大量將於本周五（23日）到期的看漲期權，押注英偉達股價將達800美元，甚至1300美元。目前，華爾街大行對該股目標價平均為751美元，最高上看1200美元。

 

　　人工智能熱潮未見盡頭，各國政府紛紛背書，更令商業競爭添軍備競賽之感。美國商務部長雷蒙多最新稱，需要繼續投資於半導體製造業，以滿足AI需求；日本首相岸田文雄最新擬將對半導體產業的財政支持提高至10萬億日圓（約670億美元），並於2027年實現2納米晶片量產；中國國資委要求推動中央企業在AI領域實現更好發展、發揮更大作用。

 

勇迎競爭，下月或發布B100

 

　　鑑於此，繼老牌Intel、AMD斥資數十億美元研發直追，亞馬遜、谷歌躍躍欲試自家造，最新加入戰團的是OpenAI執行長奧特曼以及軟銀創始人孫正義，前者據報擬籌集5至7萬億美元資金，未來數年內建造數十座晶片廠，後者則計劃募集1000億美元啟動「Izanagi」項目，與英偉達直接打對台。

 

英偉達下一代B100採用全新Blackwell架構，為紀念美國國家科學院首位黑人院士David Harold Blackwell。


　　不過，以上後來者欲跟英偉達一較高下實屬不易，即使AMD去年推出的AI晶片MI300，電晶體數量、記憶體容量強勢碾壓英偉達的H100，但預計2024年銷售額僅35億美元，相比英偉達AI晶片業務（資料中心）單季營收即高達184億美元，顯然難撼其霸主地位。

 

　　更重要的是，英偉達將於3月18日舉行一年一度的GTC大會，預計屆時將揭曉加速運算、生成式AI和機器人技術的最新突破，包括源自全新Blackwell架構的GPU B100，效能可達英偉達目前最先進的H200的兩倍。

 

　　換言之，「AI第一股」的英偉達還將繼續乘風破浪。但要留意的是，若按其最新展望，下一財季的營收增幅按季將由22%放緩至不到9%，倘若未來數季業績驚艷持續褪色，記得儘早跳船。

 

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