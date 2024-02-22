飲咖啡會頭痛，還是有紓緩作用？偏頭痛發作，需要避開咖啡因嗎？最新研究：不需要！營養師建議這樣飲

頭痛與咖啡這個題目，一直都受人注意。原因是，有頭痛或偏頭痛症狀人士，對於某些食物與及飲品，反應較大；而咖啡與酒精，算是表表者之一。在本專欄，也分享過關於偏頭痛飲食及或可紓緩頭痛的營養補充劑。最新研究發現，從前關於偏頭痛需要避開咖啡因的建議，可能需要刪除。

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咖啡因與頭痛之關係

咖啡中的咖啡因，是一款天然夾肌黃嘌呤，屬於精神激活化物質。除了咖啡，亦存在於茶葉、可可粉及其他添加食物，例如運動及能量飲品。

一直以來，研究都指出，無論是定期還是偶然飲用咖啡因，對神經系統都產生顯著影響；而與神經系統有強烈關聯的頭痛，就經常被研究人員特別挑選出來深入研究。可是，儘管研究指出咖啡因與頭痛有關係，但當中背後的成因與機制，卻不完全清楚。

最大的不明來源：咖啡因可導致，亦可紓緩頭痛

相信身邊有朋友，或可能是你自己，對於飲咖啡與頭痛關係有個人理解。對於某些人，飲了咖啡後令頭痛情況加強；所以，有些醫生建議偏頭痛患者，完全避開咖啡因。但對於其他人（包括我），咖啡可紓緩頭痛。事實上，多款止痛藥都含咖啡因。

最新研究 咖啡因並不增加偏頭痛次數或加強痛楚

剛剛於2月頭刊登的一項美國研究，就抽出原本一項對於睡眠研究中97位患偏頭痛人士的數據，跟隨他們六星期，並記錄頭痛情況。志願者的平均年齡為31歲，每月平均頭痛五日。研究人員發現， 67%人士都有每天飲用一至兩次的咖啡因飲品習慣，12%飲用三至四次，而21%則完全不飲用咖啡因飲品。結果指出，有否飲用咖啡因，與頭痛的頻率、持續時間、痛楚程度完全無關。換句話說，完全避開咖啡因人士，並不因為這個習慣而對頭痛情況有改善。研究人員總結，偏頭痛患者，不用避開咖啡因飲品。

別大改！Keep著現時咖啡飲用習慣可能更好

研究人員更指出，恆常咖啡習慣，反而可能幫助防止頭痛的出現。研究數據推算習慣性某個時段攝取咖啡因，不顯著改變腺苷訊號傳遞，不會導致頭痛惡化；反而，突然增加或減少咖啡飲用次數、或改變飲用咖啡時間，可能成為觸發頭痛因素。例如，若果平時你是每天早上8 點都飲一杯咖啡的話，若某一天推遲了至11點，這個做法或會誘發偏頭痛。

注意，此研究並沒有探討咖啡每次飲用量多少。例如，研究中指出的每天一至兩次，我們不知道究竟一次是多少分量。所以，若果你是偏頭痛患者，平時又並不是習慣每天飲咖啡的，並不要因為這個研究特意去試飲咖啡。更多關於偏頭痛飲食，可按文章頭段的連結。