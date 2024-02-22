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22/02/2024

WhatsApp新功能｜WhatsApp 4大全新文字格式：編號清單、點列式方便表達重點！一文睇晒8大簡單指令編輯文字

#打工仔 #文字格式 #WhatsApp #WhatsApp新功能 #技能解鎖 #訊息 #功能 #重點 #Pantry熱話 #即時通訊App #OL
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　　香港人最常使用的其中一個即時通訊App，應該就是WhatsApp吧！大家每日使用WhatsApp的頻率高嗎？打工仔在工作上都會使用WhatsApp，可能是和客人或同事溝通，但每次Send訊息都一大段文字的話，對方就有機會看漏重點，所以如果訊息文字格式有不同功能，真的會方便閱讀。而近日，WhatsApp公布4項全新編輯文字格式，有編號清單、點列式等等。今次就和大家介紹八個訊息文字格式，讓大家溝通時更方便！

 

　　大家平時使用WhatsApp溝通，會不會使用不同的文字格式？為了讓對方可以清楚了解到自己表達的重點，有時我們會用粗體、斜體等等。近日，WhatsApp公布4項全新編輯文字格式，有編號清單、點列式等等。今次和大家介紹八個訊息文字格式，十分容易使用，讓大家溝通時更方便、更清楚！

 

 圖片來源：Unsplash@Mourizal Zativa

 

WhatsApp新功能文字格式│1.項目符號清單

 

　　今次其中一個WhatsApp新文字格式是「項目符號清單」，有時和對方談話時，可能要列出訊息的重點，但每次要都要輸入「-」、實在十分麻煩，又不工整。但現在可以輸入的每個字詞或句子前加上連字號「-」，並在符號後預留一個空格，就可以做到點列式！按下一行，就會做到自動點列！

 

 

方法：- 文字

 

WhatsApp新功能文字格式│2.編號清單

 

　　如果大家要紀錄事情的特定順序或者事情的步驟，每次都要輸入「1.」、「2.」、「3.」，真的大大減低效率。而WhatsApp更新的文字格式「編號清單」，就可以幫到大家。只要大家每行輸入文字內容前加上數字、句點和一個空格，按下一行，就會做到自動編號清單！

 


 

方法：1. 文字

 

WhatsApp新功能文字格式│3.引號

 

　　如果大家想突出某項訊息內容或者引用某些說話，可以用新的文字格式「引號」。輸入文字內容前加上尖角括號「>」和一個空格，就成功了！

 

 

 

方法：> 文字

 

WhatsApp新功能文字格式│4.內嵌程式碼

 

　　區分句子中的特定訊息有多方法，如果想用「內嵌程式碼」，可以在輸入文字內容的前後各加上一個反引號「`」，就區分句子可以訊息。

 

 

 

 方法：`文字`

 

下一頁：WhatsApp更多文字格式

 

 

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