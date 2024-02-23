桃花姻緣2024 ︳七師傅七仙羽元宵前夕解構龍年十二生肖姻緣運程！邊個生肖桃花最旺？姜濤、佘詩曼今年能否脫單？Tyson Yoshi宜結婚？公開龍年2大桃花位＋擺花、衣著秘訣！

2月24日正月十五就是元宵佳節喇！無論單身、蜜運中，抑或已婚的，在此祝你全年幸福快樂，日日Sweet住過！趁住這個中國情人節，七師傅七仙羽會贈大家幾句，分享哪個生肖桃花運最旺，桃花運較差的話又可以怎樣處理？想增加人緣擺放鮮花要特別留意甚麼位置？事不宜遲，即睇風水師七師傅解構今年桃花運程！

龍年桃花運程 ︳ 1. 甚麼是爛桃花、霧水桃花？

答：桃花本來十分新鮮含苞待放，但爛桃花是指「爛尾」，本身幸福地談戀愛，但最終不能修成正果，之後接著一個又一個都不成功就叫「爛桃花」。而霧水姻緣就是看不清未來的戀情，例如一些婚外情或一直苦等但未能在一起的感情。

龍年桃花運程 ︳2. 哪些生肖桃花運最旺盛？旺到有爛桃花？

答：龍年桃花運最旺盛的是肖豬的朋友，因為有紅鸞星動令大量桃花湧入。單身的人有很多機會遇見心儀對象，但已婚人士就較麻煩，可能會出現爛桃花，不過可將他們化為貴人，尤其在職場上，例如保險人士可以吸引更多買保單的客人，把爛桃花化為貴人及財富。

除了肖豬外，還有肖蛇，不過今年有病符星，因此健康一般。而肖猴的單身多年的人士要留意一下身邊的人，說不定是開花結果的豐收年！

還有肖雞及肖鼠的其他運氣更旺盛，例如肖雞的朋友正偏財很旺盛。當這兩個生肖正在行運時就要把握機會，先處理好事業、管理財富及增值自己。如果沒有進步就難以遇上好姻緣。

龍年桃花運程 ︳3. 哪些生肖桃花運中規中矩，甚至最差？

答：今年桃花運一般的有肖馬及羊。已婚的可能變得一池死水、「食之無味，棄之可惜」。如果單身就要「眼甘甘」看著別人蜜運，自己的感情未有著落。而戀愛多年「拍長拖」的人又不知道應否結婚。不過低處未算低，桃花運最差的是肖狗及肖兔，肖兔今年感情會有很多波折，因為犯了兩年太歲，整體運程都較差，感情運亦比較麻煩。另外肖狗同樣犯太歲，而且在十二生肖中排名第十二，單身人士在感情運上難以遇到心儀對象，已婚的容易離婚或冷戰、分居等，所以要小心，早點化太歲。

龍年桃花運程 ︳4. 肖兔佘詩曼及姜濤今年會否遇上對的人？

答：佘詩曼這麼漂亮卻多年未脫單，因為她亦有要求，男士們因為她太漂亮不敢追求，佘詩曼又會害怕男人，雙方互相畏懼，所以今年感情不太順暢，可以先專注事業。同樣肖兔的姜濤的亦不建議談戀愛，因為肖兔感情難以成功，萬一有戀情招惹緋聞，卻最終未能開花結果就麻煩。

（圖片來源：charmaine_sheh @ IG）

（圖片來源：keung_show @ IG）

龍年桃花運程 ︳5. 肖狗的Tyson Yoshi今年適合結婚嗎？哪個月份結婚最好？

答：肖狗今年犯太歲，可以沖沖喜結婚，否則很多爭執。講到結婚難免要擇日，整體而言，春天及年末結婚最好。春天萬物發情期，大多數人都在春天懷孕。由於要避免4月清明節，以及8、9月的打風季節，經常橫風橫雨，而7月就是鬼節不宜擺酒。因此在年末的秋冬結婚為最佳。

（圖片來源：tysonyoshi @ IG）

龍年桃花運程 ︳6. 如何增加桃花？七師傅教路擺花秘訣？

答：增加桃花其中一個方法就是擺放鮮花。秘訣就是將不同顏色的鮮花，原因是每種花都吸收不同的能量，吸收的日月精華不一，而買粉、紅、紫、橙等鮮花就最好。不過千萬不要放菊花，與先人爭奪。另外白色花亦不利於感情，是用作化官非。

（圖片來源：Envato）

至於今年桃花位是在東面或西南面。西南位是喜慶位，代表開心喜悅，有利結婚生育、升職加薪。而擺放在東面則可增加桃花人緣。

龍年桃花運程 ︳7. 增桃花最忌穿甚麼衣服？

答：增加桃花切勿穿黑色衣物，因為黑衣吸收的能量較負面，穿衣服需要正面、開心一點，鮮色的衣服讓人看得見就最好。

（圖片來源：Envato）