普通話Friday｜比特幣上觸53000 「減半」前維持強勢 今年有望再創新高？

嘉賓：潘渡投資有限公司增長總監 王逸熙

比特幣在2022年11月低見15500美元後回穩，其後反覆上升，去年12月最高升近47000美元。市場憧憬比特幣現貨ETF將獲批，刺激比特幣在今年初進一步攀升，1月11日獲批當天衝高至48750美元，但其後持續回落並曾失守39000萬美元，但比特幣料於今年4月進行面世以來第四輪「減半」，支持價格重拾升勢，並曾升破52800美元，為超過兩年來最高，今年比特幣是否有力再創新高？另外，市場憧憬第二大虛擬貨幣以太幣亦將獲准推出現貨ETF，若然獲批，以太幣可望在現貨ETF市場與比特幣爭一日長短？

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