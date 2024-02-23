  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

23/02/2024

37歲莊思明同孖生家姐慶生！包場搞Party不少圈中人出席！狂收名貴禮物更被起哄同楊明打茄輪

#演員 #娛樂 #莊思明 #楊明 #模特兒 #莊思敏 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　莊思明（Lisa）同孖生家姐莊思華（Mona）今個月15日踏入37歲生日，兩姊妹馬不停蹄連續出席多個慶祝活動，早前在一家餐廳包場搞Party，不少圈中人都有出席，包括莊思明的男友楊明、翁嘉穗、林鈺洧、羅毓儀、陳懿德、鄭衍峰、黃建東、梁麗翹、譚嘉儀、趙璧瑜、程浩駿、劉晨芝等等，非常熱鬧。

 

 

　　在黃建東的IG Story所見，現場漆黑一片，全場一齊大唱中式版本的生日歌，莊思明和莊思華都非常興奮，最後更嘴對嘴吻賀對方，姊妹情相當深厚。雖然現場光線不足，不過熱鬧聲中，隱約聽到有現場賓客大叫：「喂，你條仔呢？快嚟打茄輪先！」不過楊明未有及時出現，反而在另一條片見到他開心舉勝利手勢，似乎玩得非常盡興。

 

 

　　家姐莊思敏似乎不在香港，不過Mona和Lisa的舅父舅母都有現身參與，兩姊妹都收到不少「一式兩份」的禮物，多個名牌的禮物放滿飯枱，相當壯觀，當中品牌包括Chantel、Dior、Hermès都有，認真富貴！

 

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#演員 #娛樂 #莊思明 #楊明 #模特兒 #莊思敏 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索主新主頁！輕鬆探索精選資訊！

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk