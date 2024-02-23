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23/02/2024

愛回家｜單立文送花賀媽媽89歲生日！胡蓓蔚與奶奶親暱合照婆媳關係和諧

#單立文 #豹哥 #愛回家之開心速遞 #胡蓓蔚 #豹嫂 #十分孝順 #熊樹仁 #影視娛樂
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　　單立文（豹哥）在無綫處境劇《愛回家之開心速遞》中，飾演不修邊幅的熊樹仁，現實生活中的單立文其實十分孝順。近日，單立文為母親慶祝89歲生日，與太太胡蓓蔚（豹嫂）送上鮮花賀壽。單立文母親的一個舉動，更顯得婆媳間關係十分親密。

 

 

　　在單立文和胡蓓蔚同時在IG限時動態分享了片段，胡蓓蔚影著老公拿著一束鮮花，還表示：「今日係我奶奶90大壽。」單立文更正母親只是89歲，胡蓓蔚就解釋謂，上海人會以虛齡計算，所以才會有大一歲之別。

 

 

 

　　平時幽默搞笑的單立文，在母親面前都表現十分乖巧，見到母親立即送上鮮花，胡蓓蔚則送上利是祝福，而且做「心心」祝賀，單立文母親笑得好開心，而且表現十分親暱，捉著胡蓓蔚的手跟新抱合照，可見婆媳間的關係十分要好。胡蓓蔚2008年跟單立文結婚，入門後都十分尊重長輩，所以關係很密切。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　單立文家中有兩姊兩弟，父親早年已離家，作為大仔的單立文所以特別顧家。就算長大了，而且已成家立室有自己家庭，但每逢節日都會跟母親度過，尤其是母親的生日和母親節，就會浪漫地送贈鮮花，氹得長輩十分開心。

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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