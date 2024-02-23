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23/02/2024

賴弘國前前妻「華航林依晨」再婚！發文多謝老公幫自己走出陰霾：才知道有人能比我還更愛我

#機艙服務員 #鍾欣潼 #趙筱葳 #離婚 #悉尼 #賴弘國 #拍拖 #結婚 #澳洲 #夫妻之道 #林依晨 #娛樂 #演員 #影視娛樂
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Photo: Instagram

　　賴弘國同鍾欣潼（阿嬌）離婚兩年後已經同現任太太奉子成婚，家庭生活非常美滿，走出愛情創傷。不過佢嘅前前妻「華航林依晨」前空姐趙筱葳（Ivy）就唔係咁好彩，佢同賴弘國2016年結束半年婚姻之後就一直都走唔出呢個深淵，不過，佢昨日終於宣布再婚，佢打長文多謝老公幫佢走出陰霾，非常甜蜜！

 

　　Ivy post出多張同老公嘅簡約婚照，非常興奮咁宣布婚訊佢同老公喺拍拖四年嘅紀念日圓婚，由近至遠嘅時序訴說佢哋嘅愛情故事，佢透露老公喺澳洲開始就向佢多次求婚：「兩個月前，你在雪梨（悉尼）歌劇院旁的公園向我求婚，儘管好幾個月前你就常隨口問我，但你要我別答應，因為你説要求100次。當你拿出戒指時，我知道這是最後一次了，因為你聲音顫抖、眼眶泛紅。」佢續指老公為佢放棄好多嘢：「你說你這輩子能去很多地方，但你最想去有我在的地方。」

 

恭喜。

 

　　一年前，Ivy同老公互相分享過去：「我說謝謝把過去的你介紹給我，也把最好的你留給了我。」二年前，Ivy都敞開心胸：「我這輩子都不可能讓自己如此狼狽，但跟你一起，我願意。」三年前，又因為一齊去環島嘅經歷認定老公：「我也確定你是我的真愛。」四年前認識時，老公好快就決定為佢犧牲：「我們為彼此心動，每一天你用東京的天空向我道早安，但我很痛苦，最終因為我的一句：『我不談遠距離戀愛 』，你離開深耕七年的東京。謝謝你，讓我們成為我們。」

 

 

 

 

　　Ivy提到自己因為以前嘅經歷傷得好深：「認識你之前，我負的傷比我想像得還要深，大多是我自己築起高牆、逼自己強大、對愛情冷酷，我以為這個世界只有我最愛自己。遇見你，我才知道有人能比我還更愛我，我才知道一個人可以很精彩，兩個人可以很幸福。這四年的每一天都有你，每一天都驚訝原來人生可以如此快樂，每一天都感謝平淡的日子因你不平凡。因為你，我找回多年前被埋葬的那個浪漫、勇敢、相信愛情的自己，因為你，我發現原來我的溫暖不僅是你教我做自己的太陽，也因為你是我的月亮。」

 

　　Ivy更提到自己對婚姻舊傷有恐懼：「我膽怯的問你婚姻是甚麼？到底結婚有甚麼意義？你說：結婚是沒有意義的，但兩個相愛的人一起做沒意義的事就變得有意義。我問你我們會一輩子幸福嗎？我值得幸福嗎？你說你不在乎我們能不能一輩子，你只答應牽著我的手70年。也說不論我跟誰在一起都會幸福的，只是『你希望我的幸福裏有你。』」

 

轉載自: 晴報

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