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23/02/2024

超市優惠｜全新惠康App登場！一個動作攞多達$200優惠券、原箱貨品45折起！$95買到27卷Tempo衛生紙 / 66折掃原箱可口可樂

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Text: Louise Yuen

　　惠康最近推出全新 APP，由水果及蔬菜、肉類及海鮮、米、油、麵、乳製品、急凍食品、飲品、酒類到個人護理、母嬰用品等都可以在 app 中找到，方便大家隨時隨地選購生活百貨。惠康 App 新推出期間，下載即送高達 $200 優惠券，而且每星期也有限時搶爆優惠，讓大家開心掃貨。

 

惠康App優惠｜下載+登記會員即賞現金優惠券！

 

　　現只要下載惠康 APP 並登記成為會員，即賞高達 $200 優惠券，有效期由 2 月 23 日起至 3 月 31 日。優惠券涵蓋多款貨品種類，消費滿指定金額即可使用。

 

惠康App優惠｜原箱貨品低至45折！

 

　　惠康 APP 還有至筍原箱優惠，於 3 月 31 日前購買任何原箱貨品可賺取 20x yuu 分，等於 9 折回贈！部份貨品以低至 45 折發售，無論餐酒、汽水、飲品、零食、衞生紙均應有盡有！

 

得寶無香衛生紙原箱27卷（12 x 1公斤）

8 折優惠：$95 （原價：$120）

Meadows 松露風味薯片原箱60克x12

68 折優惠：$54（原價：$80）

格蘭堡GB88赤霞珠紅酒原箱750毫升 x 6

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可口可樂 汽水8罐原箱 330毫升 x 4

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維他冷泡 無糖茶香片原箱 500 毫升 x 24

82 折優惠：$156（原價：$192）

 

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