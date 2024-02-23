陳穎欣「博流量」弄巧反拙

「完善選舉制度」之下嘅立法會，果然係五光十色，更加係閃到火花四射。

工聯會立法會議員、自稱係KOL（意見領袖）嘅陳穎欣，日前喺佢自己擁有超過30萬粉絲嘅YouTube頻道，向立法會前主席曾鈺成發炮，批評呢位民建聯殿堂級人物就《基本法》23條立法發表嘅觀點係「關鍵時刻造反」。一片激起千重浪，兩年立會經驗挑戰元祖級人馬，結果民建聯何俊賢要喺咪兜前面發炮還擊，暗批陳穎欣行為係「博取流量及違反愛國者治港」，仲話強烈譴責。

唔係陳穎欣咁樣提起、唔係何俊賢咁樣回應，Tina都留意唔到曾鈺成嘅講法，證明曾所言其實係幾咁mild，難以講到話會影響到23條立法，更加唔會令市民反對23條立法。再加上，曾鈺成政治智慧之高，唔由得Tina評論，一個堅實愛國者之口講得出嘅，又點會係「造反」之言？「博取流量」呢個形容，絕不為過。

建制派後輩陳穎欣在網上批評元祖級人馬曾鈺成「關鍵時刻造反」，惹來政圈熱論。（陳穎欣YouTube影片截圖）

事件發生之後，立法會內私底下議論紛紛，據聞大部分人都認為，陳既然貴為立法會議員，一言一行確實應該謹慎，唔可以因為自己有另一頂帽係KOL，就可以喺社交平台口沒遮攔去博取流量，有議員更加形容：「我就唔信佢夠膽喺議事堂上對阿曾發出同一樣嘅批評，既然係咁，即係佢應該都知道有啲咩應該講、有啲咩唔應該講。」

有政界中人就指出，今次事件更加反映出，現時愛國陣營之中已經出現不少裂痕，長此下去會唔會為政局添煩添亂，真係未知之數。嗰個政界中人又話，何俊賢咁高調企喺咪兜反擊陳穎欣，其實係將事件放到最高層次，等同係代表民建聯向工聯會下戰書，將兩個以前一直合作無間嘅基層藍營政黨放喺對立面，「根本就等於話畀大家知，兩個最大基層政黨依家已經無合作空間」。

至於裂痕從何而來，應該係由完善選舉制度之後，多次嘅選舉，包括立法會選委會議席補選、區議會選舉等等，工聯會都明顯大幅落後民建聯，聽聞「工記」內部已經有不少微言，話「民記」以大欺小、盡攬資源等等。早前立法會爆出一單感情糾紛，當中主角更傳聞係「民記」中人，據聞最大嫌疑嘅爆料者，亦正正係陳。綜合一路以來嘅脈絡，睇得出「工記」「民記」兩大政黨已經難以再有合作機會。