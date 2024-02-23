文華酒店內藏百年裁縫店！為仕紳名流訂製「香港製造」洋服！最大挑戰：青黃不接

亞民興昌在港經營度身訂造洋服已逾百年，當初看到一篇網絡文章介紹香港的 Bespoke 工藝，內文提及高和皮鞋和亞民興昌，由於四字的店名比較罕見，於是搜查了這家老號的歷史，原來香港文化博物館早在 2007 年發行的「潮 - 香港時裝設計」特刊內指出「亞民和興昌是一對好朋友，一位經營洋服，一位買賣洋雜貨，後來由於洋服的需求不斷增加，便合夥成立了亞民興昌，全盛時間有三十位裁縫師傅」。文中所述的全盛時間，就是上世紀 50 年代至 60 年代，當時本地裁縫業發展蓬勃，亞民興昌（1898）、培羅蒙（1919）、怡安泰（1937）及何超洋服合稱「四大裁縫」。時至今日，只剩亞民興昌及培羅蒙仍在經營，前者坐落文華東方酒店的閣樓，後者設店於中環商場 The Galleria。早期亞民興昌的店址在皇后大道中 54 號，大概在 60 年代，作為長期顧客的渣甸大班 Hugh Barton 邀請進駐文華酒店商場。稍作考慮後，亞民興昌接納遷址邀請，從此長駐文華。

有關裁縫店的歷史，全賴總經理潘應高先生詳細地講解。他早在1954年加入亞民興昌，見證老舖的發展和行業的變遷。談及不少往事時，潘先生拿出不少書本、雜誌、舊照及單據等等，依圖據物深入解釋，訪談相當精采生動。

談完歷史，再說出品。亞民興昌搜羅英國、瑞士及意大利的頂級布料，品牌包括 Scabal、Holland & Sherry 等等。選定布料，度身、試身及縫製均由經驗老到的裁縫負責，手藝精湛且一絲不苟，多任港督及本地富商在此訂造洋服，足證手工久負盛名。為了保持製作水準，百年老號從不外包製作，每件 Bespoke 均屬「香港製造」及「老店工藝」。此外，亞民興昌的洋服及相關產品的種類相當齊全，度身訂造方面，在恤衫、西褲及西裝外套之外，亦可為顧客訂造日大禮服及晚大禮服，現成產品則有領呔、煲呔、袋巾、領巾、吊帶及袖口鈕等等。

部份港人視裁縫業為夕陽行業，認為現今成衣大行其道，度身訂造只會走向沒落。其實不少高檔裁縫店仍然不愁客路，畢竟香港從來不乏講究衣著的仕紳名流，出入中環甲級商廈的律師、會計師及銀行家均為 Bespoke Tailors 的忠實顧客。亞民興昌坐落文華酒店，因利成便，經年屢獲各國政要商家青睞，加上多年累積的長期顧客偕同下一代光顧訂造西裝，行業前景絕非悲觀。反而裁縫業的最大挑戰是青黃不接，早在 20 多年前，潘先生已經提及傳承的困難，當時他在 Far East Economic Review 撰文，說到「It’s hard to get young people from Hong Kong to become tailors today; they don’t want to take the time to learn.」。上世紀 90 年代的香港，百業蓬勃，機會處處；至於裁縫學藝，滿師或需十年，而且過程刻苦，年青人另作他選，不足為奇。時移勢易，當今香港重視手工藝之風再起，裁縫業難覓學徒，大概因為經歷多年招收學徒無果，店舖早已放棄招聘。另外，不少裁縫店仍然採用傳統的招聘方式，例如在舖外貼出招聘告示，成效並不顯著，自然乏人應徵。對於招聘學師，亞民興昌一直保持開放態度，不過對於年輕人是否有志入行，潘先生並無輕言樂觀。其實業內不缺拜師學藝之例，中興洋服（1958年）的曾師傅近年收了兩名徒弟，傳授手縫全毛樸西裝的工藝。本地一定存在願意授藝的師傅及決心學藝的後晉，希望雙方不要輕言放棄傳承。

亞民興昌–中環

創於︰1898年

經營︰洋服裁縫

地址︰中環文華酒店閣樓M2舖

出品︰度身訂造洋服