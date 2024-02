美國聯儲局1月議息會的會議紀錄於2月22日公開,內裏有這一句:



While the recent trends prior to the meeting had been remarkably positive, Fed officials judged that some of the recent improvement 'reflected idiosyncratic movements in a few series。'



簡譯過來是:



「最近的趨勢(指就業情況)是蠻好的,但美聯儲局有些成員認為最近的一些好像反映有特殊的情況。」



美聯儲局公告裏這段話,是官話,不明指你造假,他們認為是有特殊情況,即是唔信囉。



他們唔信乜?唔信1月公布的就業數據中,有關新申領失業救濟人數由前月的21.3萬人跌至20.1萬人,成為自2023年以來,第三個最少新申領失業救濟的月份(圖一),而持續領失業救濟的人亦減少(圖二),反映要被救濟的人少,說明拜登經濟政策有效,不過美聯儲局有成員不信,為甚麼不信?





因為,踏入2024年以來一大半公司正在或宣布了裁員(見表),這些都是大公司的裁員單,整個美國勞工界的裁員數見圖三,1月的裁員人數勁升,這些失業人士咁富貴,竟不去申領失業救濟?講都唔信。



不過,唔信又好似唔得,因為新申領失業救濟是有數可尋的(圖四),惟此圖有一個奇葩,就是加州的新申領失業人數大幅減少,不過這個減少是估計減少,不是確實數據減少。





Mamma Mia!一個估計數據,而且是勁超量的估計,把整個新申領失業人數拉低至2023年以來的第三少新申領失業數據月,難怪連美聯儲局也不信了。



去年中起,筆者已有文指出美就業數據有水份,造假,之後高盛也謂美就業數據有造假之嫌,筆者再有文謂,連假數據也當真來炒,哎!



美國勞工市場是美聯儲局要考慮減息加息的因素之一,勞工市場強,有通脹壓力,減不了息;勞工市場弱,通脹壓力可減,利減息。如今時美聯儲局也認為少人申請失業救濟的美麗數據也不可信,美聯儲局要點做好?



其實很簡單,看圖五。





按圖所示,自2022年5月以來,美國職位確增長了577萬個,但長期職位只增加了45萬個,基本無增長,即是增長了的職位是兼職為主,這可當是就業強勁?



如美聯儲局認為長工職位增長不足時,對何時減息,又有否另有考量?



