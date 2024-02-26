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26/02/2024

美儲局也謂數據假

#財金大勢 #聯儲局
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　　美國聯儲局1月議息會的會議紀錄於2月22日公開，內裏有這一句：
　
　　While the recent trends prior to the meeting had been remarkably positive, Fed officials judged that some of the recent improvement 'reflected idiosyncratic movements in a few series。'
　
　　簡譯過來是：
　
　　「最近的趨勢（指就業情況）是蠻好的，但美聯儲局有些成員認為最近的一些好像反映有特殊的情況。」
　
　　美聯儲局公告裏這段話，是官話，不明指你造假，他們認為是有特殊情況，即是唔信囉。
　
　　他們唔信乜？唔信1月公布的就業數據中，有關新申領失業救濟人數由前月的21.3萬人跌至20.1萬人，成為自2023年以來，第三個最少新申領失業救濟的月份（圖一），而持續領失業救濟的人亦減少（圖二），反映要被救濟的人少，說明拜登經濟政策有效，不過美聯儲局有成員不信，為甚麼不信？

 

 


　
　　因為，踏入2024年以來一大半公司正在或宣布了裁員（見表），這些都是大公司的裁員單，整個美國勞工界的裁員數見圖三，1月的裁員人數勁升，這些失業人士咁富貴，竟不去申領失業救濟？講都唔信。

 

 

 

　
　　不過，唔信又好似唔得，因為新申領失業救濟是有數可尋的（圖四），惟此圖有一個奇葩，就是加州的新申領失業人數大幅減少，不過這個減少是估計減少，不是確實數據減少。

 


　
　　Mamma Mia！一個估計數據，而且是勁超量的估計，把整個新申領失業人數拉低至2023年以來的第三少新申領失業數據月，難怪連美聯儲局也不信了。
　
　　去年中起，筆者已有文指出美就業數據有水份，造假，之後高盛也謂美就業數據有造假之嫌，筆者再有文謂，連假數據也當真來炒，哎！
　
　　美國勞工市場是美聯儲局要考慮減息加息的因素之一，勞工市場強，有通脹壓力，減不了息；勞工市場弱，通脹壓力可減，利減息。如今時美聯儲局也認為少人申請失業救濟的美麗數據也不可信，美聯儲局要點做好？
　
　　其實很簡單，看圖五。

 


　
　　按圖所示，自2022年5月以來，美國職位確增長了577萬個，但長期職位只增加了45萬個，基本無增長，即是增長了的職位是兼職為主，這可當是就業強勁？
　
　　如美聯儲局認為長工職位增長不足時，對何時減息，又有否另有考量？
　
　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

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