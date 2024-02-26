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26/02/2024

美歐股市新趨勢

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　沉睡了30多年的股市紀錄被突破了，堅持了一年有餘的市場倔強也放棄了。日經225指數一鼓作氣，刷新了1989年的股指紀錄，日股終於進入了新的篇章。有趣的是，龐大的外資流入，並沒有給日圓帶來支持，日圓兌美元匯率繼續下貶，試圖衝擊1990年以來最弱的水準。其他多數貨幣，上周兌美元在升值。
　
　　美國聯儲局FOMC公布了上月會議紀要，繼續打擊市場早日減息的預期，短久期美債全線受壓，兩年期國債收益率逼近4.7%關口。美股則在AI行情的推動下繼續上揚，並帶起全球股市。OPEC+看來不會進一步減少石油產量，國際原油價格回落。美元偏軟，金價走強。
　
　　聯儲局公開市場委員會1月會議紀要，是上周發生的最大新聞事件，不過對市場並沒有太大的衝擊，資金在2月一直試圖消化聯儲局發出的政策訊號，所以這份紀要出現時影響力已經被稀釋了，不過紀要本身仍不失為窺見未來美國貨幣政策走勢的一份重要檔案。首先，決策者判斷政策利率可能已經達峰，委員們強調限制性貨幣政策利率需要維持的時間具有不確定性。在對通脹持續回落到2%更明確之前，決策者認為不宜減息。
　
　　其次，FOMC成員認為實現充分就業和降低通脹兩大目標的風險接近平衡，不過依然高度關注物價風險。紀要指出過快放鬆政策立場所存在的風險。最後會議強調，縮表是聯儲局實現目標的重要組成部分，在下一次會議上可以深入探討有關議題。放慢縮表可能有助於平穩過渡到充裕的準備金水準，即使減息啟動後，縮表也可能再持續一段時間。
　
　　筆者認為，此份會議紀要中關於利率的內容，基本上重複了過去的官方講法，新鮮點在於首次給出了調整縮表節奏的路徑圖。3月FOMC會議應該會給出未來放緩縮表的新參數，隨後修改流動性管理的軌跡，其過程將本著循序漸進和公開透明的原則。
　
　　聯儲局的貨幣政策正常化，包括政策利率正常化和資產負債表正常化。2021年11月正式宣布放緩擴表(Tapering)，第二年6月開始縮表，每月縮減上限先為450億美元，9月再調高到950億美元。聯儲局的總資產從2022年峰值的9萬億美元，減少了大約1.3萬億美元。儘管減少縮表規模，聯儲局的縮表行動仍會繼續一段時間，流動性收縮仍會繼續一段時間。
　
　　這種政策改變的順序，和2013年開始的停止擴表、開始加息、開始縮表、停止加息、放緩縮表、開始減息、停止縮表、開始擴表的流程非常一致，只是速度可能更快。另外，聯儲局過往的縮表行為，並非主動拋售手上資產，而是以到期債券不再續買新債的形式實現，所以當局如何處理資產購買的細節，對市場還是有影響的。
　
　　除了放緩縮表即將提到議事日程，FOMC維持了過去幾個月對減息的說法，這次市場選擇不再對抗。紀要公布後，5月減息的概率從38%下降到30%，6月減息的概率從78%下降到70%。期貨市場價格顯示，市場預計今年減息三次或以上的概率為50%，基本上向聯儲局的點陣圖看齊。

　　順便提一句，明年美國政府的淨利息支出預計佔到美國GDP的3.1%，為二戰以來的最高水準，超出國防預算總額。淨利息成本的增幅，相當於2024年後10年赤字增幅的四分之三，而且利滾利，出現這種情況的原因是聯儲局暴力加息，帶來國債發行成本的驟升。減息不僅是維持經濟增長的需要、紓緩金融壓力的需要，更是美國避免墮入債務陷阱的需要。

 

歐洲的GRANOLAS，正在複製美國的Magnificent 7神奇之旅。(iStock)

　
　　把焦點轉向歐洲股市。好事者將11家歐洲最大上市公司的第一個字串聯起來，創造出新詞GRANOLAS（其中三家公司的第一個字母為N，合併使用）。這個稱呼在2020年就出現了，不過最近才火熱起來。11家公司在過去一年貢獻了Stoxx Europe Index 600家公司總升幅的六成，是歐股上漲的主要動力。
　
　　歐洲的GRANOLAS，正在重複美國的Magnificent 7的神奇。美國七家以AI為主的科技公司，帶來了S&P500今年七成以上的升幅，是美股長升長有的主要動力。GRANOLAS的產業分布比M7更廣泛，涵蓋製藥、奢侈消費、科技、健康等不同領域，沒有AI概念。但是，兩者的共同之處是龍頭企業在資本市場的地位愈來愈顯赫，受到資金追捧，而這些超大企業則受惠於更低的融資成本和更有力的併購地位，乃至更強勁的盈利前景以及更健康的資產負債表。
　
　　這種現象的背後，筆者認為是ETF的崛起。ETF以其低廉的管理成本，吸引著超過三分之二流向股市的新資金，而它的資金配置明顯傾向於權重大的頭部公司，使得大公司股價上升更快，反過來也使得ETF的投資表現好過主動型基金，吸引更多資金投向ETF。如此迴圈，造成了龍頭企業長升長有和ETF愈戰愈勇的雙向互動，也打造出GRANOLAS和Magnificent 7的傳奇。
　
　　這種頭部聚焦的玩法，在可預見的未來，筆者暫時看不到逆轉，但是對科技發展、產業輪動、股市前景卻有著深遠的影響，同時也可能重塑全球基金行業。
　
　　本周市場焦點是美國1月PCE資料，預計按月升0.3%，核心PCE預計按月增0.4%。兩個數字受到調整社保標準的一次性擾動，有水份，但仍支援聯儲局不宜過早減息。中國的PMI數字也需要關注，只是資料受到農曆新年的季節性因素干擾。歐元區CPI通脹預計繼續緩慢回落，對歐央行決策暫時不構成重大影響。日本核心CPI可能再次跌到2%樓下，令日本銀行的退出動作更謹慎。

　　本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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