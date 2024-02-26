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26/02/2024

青年危機？

#財識兼收 #理財智慧 #通脹 #ETF #青年 #資產 #投資 #美股
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　收到一位網友留言，提到一個疑似青年危機的個案，值得討論。

 

　　網友留言如下：

 

　　「想請教一些理財的意見，我30出頭，最近與一些20多歲的朋友仔交流投資事，都有建議他們多看書與多聽你們的分享。當我被問到實際操作應如何起步時，我建議他們初上路就不如學習巴菲特，投資北美指數基金，都已經有不錯的回報。

 

　　其中一位朋友仔問我，同數年前相比，這類指數基金，以VOO與QQQ為例，視乎實際買入時間，少則升了一倍，多則升了兩、三倍以上。而在香港打工，廿多歲做份普通文職工，人工近10年只有些微升幅。以會計Big 4為例，人工多年來沒有升幅。加上，未來香港經濟前景暗淡，能保住份工已算萬幸。

 

　　我也頗認同，記得當年畢業不久，人工也只是萬多元，現在畢業生的人工也差不多。反觀，數年前大約200多美元就能買到一股VOO，而QQQ只是100多美元一股。當年一個月只要預留大約數千港元，已足夠買入幾股ETF。如今，年輕人的人工、生活面對高通脹，還想每月買入幾股ETF，相信更吃力。

 

　　連買ETF上車機會都愈來愈難，更別說好好享受資產升值。早一陣子，止凡分享由開始『三隻腳』的投資策略至今的財務近況，不論美國高科技指數與歐洲品牌股都有可觀升幅。所以，似乎今天比起昨天更難儲到一筆可觀資產。

 

　　止凡常探討中年危機，我們好似忽略了這些青年危機。如果可以，想請教下你意見，甚至拍片分享下，多謝。」

 

現時年輕人的人工追不上通脹，看來愈來愈難享受到資產升值。(iStock)

 

　　止凡評論如下：

 

　　簡單理解，所描述的是青年人處於無資產的處境，亦由於收入低加上資產價格飛升，也面對儲資產的困難。看見這命題，想到很多過去曾分享的內容，這裏總結幾個重點：

 

　　1. 不應以10年前畢業生的人工與今天畢業生去比較，因為同一個人工作10年後，能力與人工應有所增加。

 

　　2. 眼前有兩條數，一是資產增值速度，一是人工增長速度，明顯地前者比後者更厲害，要盡力由後者跳到前者。

 

　　3. 投資重點在於回報，倘若未來同樣得到20%的年回報，今天帳面價格比過去高也不要緊。從前可以一個月買入數股，今天只能數個月買入一股，那就慢慢收集。

 

　　4. 曾經分析過一眾Blogger第一桶金的由來，例如迎來一個大牛市（股或樓）、利用槓桿、高收入人士、生意獲利等，想了解更多，不妨重溫影片。

 

　　5. 提問中拿了年輕人的人工與美股比較，美股是過去數年差不多升幅最大的資產，其實還有不少投資項目值得研究，例如中港股票、新興國家市場、加密貨幣等。

 

　　6. 為何常說「中年危機」，但沒有說過「青年危機」呢？因為年輕人有時間值，應該有無限憧憬與想象空間，就算轉行、做生意所需要的那份魄力，都是中年人難以比較的。年輕人不應只計著「死數」。

 

　　起稿時寫了2000多字，但篇幅所限，還是把不少內容刪減掉，所以決定不日把詳盡討論拍片分享。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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