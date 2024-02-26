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26/02/2024

汪小菲宣布今年再婚娶台灣索爆網紅曼蒂！交往後超低調！前妻大S送祝福：這次婚姻一定要白頭到老！

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Text: 娛樂組

　　徐熙媛（大S）2021年與汪小菲結束婚姻關係，兩人共同撫養一對仔女，大S隨後在2022年與韓國藝人具俊曄再婚，而汪小菲多次高調戀情，先與張穎穎分手後展開新戀情，去年年底被拍到與台灣網紅曼蒂（Mandy）交往，多次公開「放閃」，早前汪小菲開直播，坦認將會與曼蒂結婚，預計今年娶對方回家，更承諾要送曼蒂一粒「大大的鴿子蛋」的巨鑽，相當豪氣。

 

汪小菲宣布今年再婚娶台灣網紅 新歡狂曬泳裝身材好 前妻大S送祝福

（網上截圖）

 

　　汪小菲23日夜晚開直播，被問到和女友有沒有結婚計劃？他大方承認：「今年必須結！要給寶寶（曼蒂）買個大大的鴿子蛋（戒指）！」他大讚女友貼心懂事，樣樣都好：「她對我那麼好，對孩子那麼好，她人那麼好！」談到兩人相處模式，他表示：「天天幫我帶孩子，現在是我主外，她主內。」事實上Mandy早已融入家中，與汪小菲兩個小朋友均相處融洽。即將結束直播時，汪小菲笑稱自己已經是「妻管嚴」，只被允許再直播4分鐘，而曼蒂也在他直播中意外露面，身穿黑色吊帶衫，長相相當甜美，似足Angelababy，而有別於張穎穎，曼蒂在和汪小菲交往後作風低調，抖音已設成私人模式，對於外界湧入好奇兩人交往情況也絕口不提，只低調按讚一些祝福留言，默認和汪小菲戀情穩定。

 

 

　　汪小菲前妻大S開腔回應，透過經理人送上祝福：「衷心祝福小菲！祝福這次婚姻一定要白頭到老！早生貴子！為他開心！」而大S媽媽則表示最近沒與對方聯絡，若對方再婚亦會祝福。至於汪小菲與大S的官司問題，S媽稱沒有過問，希望彼此各自安好。

 

 

轉載自: 晴報

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