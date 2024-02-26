  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

26/02/2024

鍾培生拍片唔撐港男放負！分享稱職男友應有1大條件：如果唔係學咩人溝女！唔處理臉部凹凸洞，竟然因為這原因？

#暗瘡 #鍾培生 #Uniqlo #結婚 #豪宅 #娛樂 #富三代 #網絡熱話 #兩性關係 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: Instagram

　　富三代鍾培生一向都高調兼言論出位，自信爆棚嘅佢身邊長期不乏女伴，日前佢就連登一啲「仇女」言論拍Reel，指係某啲港男嘅個人問題先識唔到女仔，又分享自己認為一個稱職男友嘅應有條件。有網民挑機問到有關佢外形嘅問題，都被佢嘅自信回應秒殺。

 

 

　　鍾培生喺片段中講到連登論壇嘅男性認為所有港女都係「雞」（意指港女貪錢），佢表示：「雖然有啲港女真係雞嚟，但我自己覺得一個男性30歲，起碼要照顧到自己條女（女朋友），你話廿幾歲啱啱grad，未搞得掂，可以接受；但你三十而立，你起碼（做）各行各位都有番咁上下（位置）啦。最基本，照顧條女衣食住行，尊重自己條女，就算你今日搞唔掂，起碼邁向可以做得到先啦。如果唔係學咩人溝女呀，返去打xx啦（意指自慰）。」

 

　　唔少人都反對鍾培生講法，指香港生活指數做到佢講嘅嘢都有難度，而佢係含金鎖匙出世先咁「口響」：「有爸爸， 你照顧幾多條女都得。」、「你有錢先咁講啫，衣食住行，最難就係住，租屋租成世呀？買樓又冇你咁有錢，我諗你咁講全香港4成男人都要靠打xx過日子。」鍾培生回應：「sad fact（可悲的事實）, 所以啲女去晒嗰60%度。」

 

 

　　另外，都有唔少人關心鍾培生嘅外形，因為以佢嘅財力絕對可以更加「四正」，但鍾培生就長期「爛面」，生暗瘡同埋佈滿凹凸洞，有網民留言問：「點解你溝到女，但係唔整吓自己塊面？」鍾培生自信留言，指自己係為咗「斬桃花」，令呢位網民都反駁唔到：「唔想太多女，所以我出街都已經唔gel頭，日日uniqlo。」

 

轉載自: 晴報

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#暗瘡 #鍾培生 #Uniqlo #結婚 #豪宅 #娛樂 #富三代 #網絡熱話 #兩性關係 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk