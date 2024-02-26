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26/02/2024

FX MONDAY｜美國上月CPI有水份？睇實本周公布PCE！｜日央行官員口頭干預僅屬紙老虎？｜分析英國經濟前景

#hot talk 1點鐘 #美國經濟 #減息 #聯儲局 #DXY #日本央行 #日圓 #JPY #英倫銀行 #英鎊 #GBP #經濟衰退 #外匯 #熊俊傑
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嘉賓：資深外匯評論員　熊俊傑

 

　　市場關注美國本周將公布1月個人消費開支PCE物價指數將左右聯儲局的減息時間表，市場預料上月核心PCE按月有機會連續兩個月升幅擴大，並錄一年來最大升幅的升0.4%；至於按年升幅就料收窄至升2.8%。若數據未確認通脹穩定回落﹑令減息時間表再度推遲，短線或進一步令美匯指數(DXY)降溫？抑或僅會高位整固？美股情緒續高漲，恐增加美債被拋售風險？上周美元兌日圓(JPY)一度突破150心理關口，日本央行(BOJ)有委員曾作口頭干預，甚至行長植田和男也聲稱外匯匯率反映經濟基本面至關重要；不過市場反應不大，如何解讀市場反應？日圓暫已逼近超過30年高位，年初一度於146至149整固，日圓回至甚麼水平才能確認見頂？英國通脹率已漸回落惟同時陷入衰退，還可參考甚麼數據判斷英倫銀行改行寬鬆貨幣政策的時間表？以英國現時經濟條件﹑短線仍難扭轉衰退情況？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/8r4Tib7c6q8

 

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