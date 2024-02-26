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26/02/2024

李佳芯Ali罕談感情狀況：我唔會話自己冇人追求！將跟譚俊彥合作拍新劇？

#元宵節 #女生 #娛樂 #拍拖 #文娛 #好去處 #情人節 #李佳芯 #藝術 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: 大會提供

　　視后李佳芯（Ali）向來是網民心目中人美心善的女神，不過女神至今仍然單身，唔少觀眾都開始戥Ali著急。Ali趁著「Chubby Hearts Hong Kong」活動，特意趕往跟紅心影相打卡，期間女神透露原來一直有人追，情人節更有收花，對於一眾追求者可有機會，Ali忍不住露口風…

 

 

　　Ali平日不太喜歡人多擠逼的地方，但趁著「Chubby Hearts Hong Kong」活動的最後兩日，她特地前來皇后像廣場的飄浮紅心所在地打卡追趕熱潮。她說：「今次好開心可以同Chubby Hearts打卡，希望日後都多啲舉辦呢類時尚設計藝術融和嘅打卡點，等我哋多啲機會去下戶外，感受熱烈開心氣氛，係一件賞心樂事！」Ali在現場巧遇小丸子和花輪同學追心，她曾在《好聲好戲》節目神還原小丸子而備受讚賞，她開心說：「佢哋係我細個最愛嘅漫畫人物！當然捉緊機會，同佢哋仲有兩個Chubby Hearts合照啦！」

 

 

　　訪問期間，Ali見到很多熱烈追心的市民，更有人送上用銀紙摺成心型的利是以表祝福，她希望今年工作順利、心想事成！久未有劇集新作的Ali，即將跟譚俊彥合作，開拍跟打麻將有關的新劇，她憶述說：「細個嗰陣，婆婆同媽咪每個星期都打麻將，所以好細個已經接觸呢樣興趣。我自己識打廣東牌，但唔識計番，所以同枱一定要有人識計番，仲要識摸位打骰，而其他十三幺、清一色等食糊規條，都唔會難到我！」她續說：「今年新年去朋友家拜年，都有圍埋一齊打麻將。雖然只打咗一次，但已經發咗新年財，係一個好兆頭嘅開始！」

 

 

　　不少人關心Ali的感情狀況，問到剛過去的情人節有收禮物嗎？她說：「有收花、朱古力同小禮物，我都習慣喺節日互送禮物畀朋友，所以情人節都會收到佢哋禮物，係一個表達心意嘅方式。」 另外，早前元宵佳節，Ali透露未有人相約，應該需要預備新劇工作，希望晚上有機會食湯圓應節一下。

 

　　問到現在有男士暗示或明示喜歡她嗎？Ali笑說：「我唔會話自己冇人追求，但依家都冇話好熱烈嗰種，或者覺得好好相處、可以發展嘅人。」看來追求者要加把勁。

 

轉載自: 晴報

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