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肥碌大食遊
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26/02/2024

殺上順德闖「烏洲」

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 由作者提供

　　廣東菜為食鬼，必定久不久就想殺上順德，因當地處處是高手廚師，加上在地食材新鮮，不時會遇上驚喜，這與香港多是預期的慣性出品，大有不同。

 

　　我肥碌正是典型為食鬼，故每三兩個月，就心思思殺上順德一次。順德搵食，忌自己亂闖。最基本，當然先上網搜羅其他人的經驗。

 

　　但最穩陣是．搵地膽引路！

 

　　一如在香港，若外來人搵到小弟，你就發達，因幾乎香港所有美食架步，皆在我「射程範圍」內，兼且關係縱橫，保證餐餐好味！

 

　　順德又如何？老友「班長和」長年在大灣區營商，老友眾多，由佢引路，必冇死錯人。

 

「班長，今次唔好再食已成『行貨名店』的豬肉婆及（o了o能）館嘞，最好爆出間有驚喜又未火紅的！」 計劃行程前時，小弟率先提出要求。

 

　　「得得得，包喺我身上！」

 

　　終於，兩日一夜之旅，晚餐果然有料到！當地人六點已天黑，七人車直奔倫教，在民居小路左穿右插，呢種架步，普通人邊識搵吖。

 

　　終於，靠GPS導航安全抵達目的地，印象是有點土氣的鄉村式建築物，全部是房（佢哋叫貴賓廳）。旁邊有座大廚房，全透明玻璃，客人可以睇住大廚火光熊熊中拋鑊。

 

　　「班長和」早早交由地膽阿冠（也是廚師，行家出手，呢餐邊有得輸！ ）點菜，果然識食，第一味以已先聲奪人。 靚女（內地對所有女侍應的稱呼）推入幾碟油光閃閃魚柳，全部是小黃花的背肌。點搞？大廚就在你面前用雜魚湯灼熟。

 

　　雜魚湯鮮奶般濃，內有胡椒及薑絲，魚柳灼一灼，入口軟綿綿鮮甜無比，半條骨都冇，啖啖肉。之後，加入少量白飯，泡一泡再歎，頗有神仙企唔穩之感。

 

從未試過呢種食法，原來咁都得。

 

黃花仔起柳加薑蔥，用奶濃雜魚湯堂灼，好味到神仙企唔穩。

 

　　到順德，必食的是雞。上枱清蒸起片大騸雞，目測已知肉質超群。果然！級數去到適宜閉目欣賞，謝絕交談，集中精神向廚師的蒸工致敬。

 

未食，單單目測已知此煽雞乃極品。

 

　　河鮮又如何？店家提供肌肉經已收實的肥大白鱔，砌段煎焗。食材新鮮已贏咗大半，再加煎焗Timing掌握到顛毫， 如此出品，可稱臻完美之境，真係感動到喊（食家輝哥名言）。

 

煎焗超肥白鱔彈甩牙。

 

　　單單以上三味，已絕對值得專誠由香港殺上，更何況，跟上的超級花甲王，size驚人的大，小弟從未在香港街市得見也。

 

香港難尋的巨型花甲王？

 

　　今次順德行，只此一餐的安排，已自覺欠下「班長和」及地膽阿冠厚厚人情，一於回港再作回報！

 

　　臨離開，一位高大猛漢出現：「曾先生，呢餐水準如何？」乃老闆張漢光是也。

 

認住呢位大漢！老闆張漢光是也！

 

　　真係答都無謂，即搭住佢拍照留念，一切盡在不言中。

 

烏洲會所

地址：廣東佛山市順德區倫教三洲烏洲永興街鎮南1巷三A。

電話：139 -2324-1383

 

 

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