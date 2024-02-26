香港航空再推機票年票增至10+個航點！日台泰有份！包行李+可2人Share用！飛邊度平均來回最平$700起？附購買連結

香港航空推出年票！仲可以兩個人Share用？大家平均一年去幾多次旅行？如果大家常常會去同一個地方去旅行，就可以留意今次香港航空所推出的年票優惠！選用了港航的年票計劃，只要揀定艙等及航點後，最多一年可以去五次來回旅程，仲可以兩個人共享！

香港航空推出多個地方的機票年票！大家可以在2024年2月2日至2024年7月31日期間購買北京(北京首都機場及北京大興機場)、中國華東地區(上海虹橋國際機場、上海浦東國際機場、杭州蕭山國際機場及南京祿口國際機場)、海口、曼谷、台北、東京、大阪年票。大家可以選擇3張來回機票或5張來回機票，都可以選擇經濟艙客位或商務艙客位。而購買3張來回機票年票時可指定1名乘客使用；5張來回機票年票則可指定最多2名乘客使用，即是大家一買5張機票的年票就可以跟朋友Share。

先看看香港來回華東地區的年票價錢，來回一程最平$1,400起。華東地區是指上海虹橋國際機場、上海浦東國際機場、杭州蕭山國際機場及南京祿口國際機場：

3 張(最多可供 1 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$5,100起

5 張(最多可供 2 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$7,000起

3 張(最多可供 1 位指定的乘客使用)商務客艙(D)：每套$12,000起

5 張(最多可供 2 位指定的乘客使用)商務客艙(D)：每套$17,000起

先看看香港來回大阪或東京的年票價錢，來回一程最平$2,200起：

大阪3張(最多可供 1 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$7,200 起

東京3張(最多可供 1 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$7,200 起

大阪5張(最多可供 2 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$11,000 起

東京5張(最多可供 2 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$11,000 起

大阪3張(最多可供 1 位指定的乘客使用)商務客艙(D)：每套$12,000 起

東京3張(最多可供 1 位指定的乘客使用)商務客艙(D)：每套$12,000 起

大阪5張(最多可供 2 位指定的乘客使用)商務客艙(D)：每套$18,000 起

東京5張(最多可供 2 位指定的乘客使用)商務客艙(D)：每套$18,000 起

先看看香港來回台北的年票價錢，來回一程最平$1,200起：

3 張(最多可供 1 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$4,200 起

5 張(最多可供 2 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$6,000 起

3 張(最多可供 1 位指定的乘客使用)商務客艙(D)：每套$6,600 起

5 張(最多可供 2 位指定的乘客使用)商務客艙(D)：每套$10,000 起

先看看香港來回北京的年票價錢，來回一程最平$1,600起：

3 張(最多可供 1 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$6,000 起

5 張(最多可供 2 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$8,000 起

3 張(最多可供 1 位指定的乘客使用)商務客艙(D)：每套$18,000 起

5 張(最多可供 2 位指定的乘客使用)商務客艙(D)：每套$25,000 起

先看看香港來回海口的年票價錢，來回一程最平$700起：

3 張(最多可供 1 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$2,700 起

5 張(最多可供 2 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$3,500 起

先看看香港來回曼谷的年票價錢，來回一程最平$1,200起：

3 張(最多可供 1 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$4,200 起

5 張(最多可供 2 位指定的乘客使用)經濟客艙(L)：每套$6,000 起

3 張(最多可供 1 位指定的乘客使用)商務客艙(D)： 每套$6,600 起

5 張(最多可供 2 位指定的乘客使用)商務客艙(D)：每套$10,000起

年票可在購買日起計一年內使用，來回機票包括至少20kg寄艙行李，機上亦免費提供飲品及輕膳（經濟客艙）或膳食（商務客艙）。不過要留意年票內包括的機票可於「有效期」內使用， 需受「不適用日期」限制， 並只適用於香港航空行銷及營運之航班的經濟客艙或商務客艙。 不適用於特別航班、包機及代碼共用航班。而以上票價未包括其他稅項及附加費。

不適用的出發日期

北京 (北京首都 (PEK) / 北京大興 (PKX))、中國華東地區 (上海浦東 (PVG) / 上海虹橋 (SHA) / 杭州 (HGH) / 南京 (NKG)) 、海口 (HAK)

-2024：2月2日至2月25日,3月23日至4月7日,9月26日至10月8日,12月14日至12月31日

-2025: 1月1日至1月5日,1月9日至2月12日,4月17日至4月27日

-2024：2月2日至2月25日,3月23日至4月7日,9月26日至10月8日,12月14日至12月31日 -2025: 1月1日至1月5日,1月9日至2月12日,4月17日至4月27日 曼谷 (BKK)

-2024: 2月2日至2月25日,3月23日至4月7日,4月11日至4月21日,9月26日至10月8日,12月14日至12月31日

-2025: 1月1日至1月5日,1月9日至2月12日,4月11日至4月27日

-2024: 2月2日至2月25日,3月23日至4月7日,4月11日至4月21日,9月26日至10月8日,12月14日至12月31日 -2025: 1月1日至1月5日,1月9日至2月12日,4月11日至4月27日 台北 (TPE)

-2024: 2月2日至2月25日,3月23日至4月7日,9月26日至10月8日,12月14日至12月31日

-2025: 1月1日至1月5日,1月9日至2月12日,4月17日至4月27日

-2024: 2月2日至2月25日,3月23日至4月7日,9月26日至10月8日,12月14日至12月31日 -2025: 1月1日至1月5日,1月9日至2月12日,4月17日至4月27日 東京 (NRT)、大阪 (KIX)

-2024: 2月2日至2月25日,3月23日至4月7日,4月27日至5月8日,9月26日至10月8日,12月14日至12月31日

-2025: 1月1日至1月5日,1月9日至2月12日,4月17日至5月8日

詳情按此