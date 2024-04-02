【etnet Chill】賞你Lumiere 賦活細胞再生奢華體驗

要靚又要健康是女士們所追求，但如何選擇一間合適自己美容院真的唔容易，既要有專業、信心保證，又需要真實效果、貼心服務幫助解決肌膚問題。今次為大家推介Lumière肌源再生專家，提供360°全方位度身量制專屬個人的健康美肌， Lumière服務團隊提供 No.1 體驗「專業．高效．貼心」，引入全球領先科研技術，研發不同頂尖監測系統及極緻療效專研機制，以及香港首創升級版細胞再生系統，滿足客人對美白、緊緻、恢復肌膚彈性的多方面追求，獲99%用家認同能全面改善肌膚問題。



Lumière肌源再生專家送出Lumière賦活細胞再生奢華體驗，送您全面皮膚分析，透過有效專業AI技術，專人深入分折主理，配合NMN細胞肌源激活再生療程，激活每組細胞回復彈性、增生膠原蛋白，保持年輕緊緻肌膚，相信專業技術，達致滿意效果。



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只要簡單回答問題，你就有機會贏取價值HK$3,640嘅Lumière賦活細胞再生奢華體驗 ，名額只有30位，快啲參加喇！



參加方法：



1. 讚好 etnet Chill Facebook 專頁

2. 讚好 Lumiere Facebook 專頁

3. 於Facebook 讚好活動帖子

4. 於表格內回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=887



今次問題係：講一個你嘅護膚心得

(講得最好嘅30位朋友便可以獲得Lumiere 送出賦活細胞再生奢華體驗一次)



獎品：Lumière賦活細胞再生奢華體驗（名額共30個）

遊戲截止日期：2024年4月8日 (截至晚上11:59)



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活動條款及細則:



- 活動將於2024年4月8日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

- 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

- 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

- 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的30名參加者將隨機獲得Lumiere 賦活細胞再生奢華體驗（名額共30個），參加者不得異議。

- 得獎者名單將於etnet會員專區內公布

- 領獎詳情將會電郵通知得獎者

- 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

- 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

- 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

- 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

- 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。





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