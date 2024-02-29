龍年是獨眼龍兼談歸妹卦

過了元宵節，許多人或以為農曆新年可以告一段落，但對龍年來說則不然，因為每年農曆二月初二（新曆是3月31日）的「龍抬頭日」才是龍年高潮。傳說掌管雲雨的龍王會在二月初二抬頭，代表雨水增加，進入耕種季節。

關於二月初二龍抬頭的傳說，一說相傳武則天廢唐立周稱帝，惹得天庭玉帝大怒，命令龍王三年不給周國下雨，但龍王不忍心，偷偷降了一場大雨，令玉帝將龍王壓於大山之下，而老百姓則感恩龍王恩澤，天天向天庭祈禱，感動玉帝，在農曆二月初二將龍王釋放。

另一說比較靠譜，謂二月初二龍抬頭之「龍」，指的是二十八星宿（「宿」音讀「叔」或「秀」，歷來都有爭議，粵音專家讀「秀」，但寫《說文解字》的許慎和唐代白居易都讀「叔」）的東方蒼龍，在每年仲春卯月，龍角星會從東方地平線上升起。

古人認為龍與降雨對應，抬頭日標誌春天來臨，雨水變多。(Shutterstock)

天上蒼龍七宿出沒，古人認為與降雨對應，而降雨多少又與農耕收入息息相關。龍抬頭標誌著春天來臨，雨水變多，因此龍抬頭這天作為祈求新年風調雨順、驅邪除惡的好日子。

傳統上，龍抬頭有很多習俗，有開運也有禁忌，茲略說一二。先說好的兆頭。其一是在龍抬頭日，藉龍王之喜為小朋友剃頭，希望他們能出人頭地；其二是吃豬頭肉，代替「挑龍頭」，意喻會一鳴驚人；其三是吃米飯，米飯象徵龍子，成為人中龍；其四是吃麵條，因麵條像龍鬚，象徵與龍鬚一樣長命百歲；其五是吃水餃，因水餃被稱為「龍耳」，能讓人耳聽八方、招來八方財。

在龍抬頭日吃麵條和水餃，相傳可帶來好運。(Shutterstock)

至於龍抬頭日的禁忌，其一是不要吃粥，因為米粒是龍子，粥便是龍血，且用水煮米，等於龍子被煮；其二是忌吃龍蝦，因龍蝦外型如同龍王；其三是避免洗衣，因為恐會傷及龍皮，影響磁場；其四是忌動針線，因怕針線戳傷龍眼。

在今年而言，龍抬頭日對香港是吉是凶？那不妨以該日八字起個卦。年月日都有了，甲辰年農曆二月初二，年柱甲辰、月柱丁卯、日柱甲戍，可擇個吉時。該日吉時可巳可酉，但以巳時為佳，因巳時的陰貴人在北方，是今年九宮飛星八白土星的財位，陽貴人在西南，是今年九宮飛星九紫火星的喜慶位。以辰年卯月戍日起上卦，得出上卦為震為雷；以辰年卯月戍日巳時起下卦，得出下卦為兌為澤。全卦是雷澤歸妹，變爻是九二，爻辭曰：「眇能視，利幽人之貞。」

歸妹卦

所謂「眇」，《說文》：「一目小也。」原指大小眼，引申指一眼受傷而失明，或指視力障礙，所見不清不楚。可見今年龍年的龍，是獨眼龍，但「水至清則無魚」，看不清楚反而是好事，亂世要懂明哲保身，所以要做「幽人」，即隱士。

引人深思的是，歸妹卦九二爻變為震卦，卦辭與快要通過的《基本法》第23條相呼應。卦辭說「震來虩虩」，叫人知所進退；「笑言啞啞」，我的理解是平常心對待；「震驚百里」指此法的涵蓋範圍比《香港國安法》為廣；而「不喪匕鬯」，則是以敬畏的心情不忘祭祀。祭祀些甚麼？原來龍抬頭日又是土地公公的誕辰，古代拜祭土地公公可帶來農業豐收，今日則是生意興隆，財源廣進，這正合港人的脾胃！