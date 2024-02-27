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27/02/2024

李影離世｜鄭秀文發文悼念李影︰曾合作《親恩情未了》相處如家人！ 周文淇在《阿Sir早晨》合作難忘前輩溫柔

#魏駿傑 #娛樂 #電視劇 #演員 #女生 #李影 #蘇玉華 #譚凱琪 #周文淇 #張國強 #鄭秀文 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　前麗的電視台花旦李影，在加拿大溫哥華離世，終年70歲。過往李影在電視圈都跟不少藝人合照，曾與李影在1994年合作拍無線劇集《親恩情未了》的鄭秀文（Mi），對於前輩離世十分痛心，一日內連出兩個帖文悼念。而周文淇已離開娛樂圈多年，但回憶當日新人時候，得到前輩悉心照料。

 

（網上截圖）

（網上截圖）

 

　　鄭秀文於1994年與李影合作，該劇還有藝人：魏駿傑、鄭秀文、鍾漢良、簡佩筠、蘇玉華、張國強等人。故事講述李影有五名子女，但因為事故曾分散在不同地方生活，後來一家人相認，卻因為子女各有問題，身為母親的李影，為仔女排解一切困難，盡顯母親偉大。李影飾演的何亞春最後在法庭為孻女頂罪，處處針對的檢控方律師，竟然是由大女張家慧（鄭秀文飾）。

 

（網上截圖）

 

　　鄭於秀文於25日得知消息後，找回當日的合作片段出帖文悼念，她寫道：「剛得悉李影姐逝世，泛起懷念和回憶。很多年前Mi於TVB拍了一套電視劇《親恩情未了》，有幸跟李影姐飾演母女，故事感人，李影姐擔起故事主軸，演活含辛茹苦的偉大母親角色，而Mi就飾演一個痛恨母親的女兒，直至自己懷孕也當上了母親，才後知後覺地明白自己母親的偉大和難處。還有，兄弟姊妹之間的愛恨…。」

 

 

　　鄭秀文回憶這次合作，眾演員都合作得相當愉快，前輩李影十分親切，「戲裏戲外都是一個溫暖的母親，我們演員們就像一家人的相處，當年的合作和相處，留下了今天的溫暖回憶。懷念你，李影姐。」

 

（網上截圖）

 

　　到晚上的時候，鄭秀文再出帖文，找到了戲中「一家人」的大合照，再度感觸地謂：「懷念，李影姐。深深演譯（繹）了母愛的偉大與犧牲。」這劇都令不少人留下深刻印象，譚凱琪亦留言表示，這是自己其中一套很喜歡的電視劇集，十分感人。

 

 

　　而在劇集《阿Sir早晨》曾與李影合作的周文淇，雖然已轉型做廚師，他亦不忘與前輩合作的點滴，他在帖文中找回以昔日的合作片段，祝福前輩一路好走，「知道李影姐走咗嘅消息實在好難過。雖然只係合作過一套劇集《亞Sir早晨》，但係因為係演母子，所以大部分場口都一齊拍。由其拍屋企廠境（景）嗰兩、三日，基本上係由朝見到晚，大家都好似真係一家人咁。好懷念。李影姐真係好溫柔、好斯文，永遠都係微笑緊，再睇唔到你嘅演出真係好可惜。李影姐，一路好走。」

 

　　戲劇拍檔林嘉華分享多張昔日電視劇的截圖，並留言說：「收到李影離世消息。感到十分意外，勾起在『麗的電視』拍攝《巨星》與她第一次合作演夫婦的種種回憶。當年我是新人，她是『麗的』一姐，拍攝過程中李影亦師亦友，平易近人。之後事隔多年，再與她在《花心大丈夫》舞台劇合作……李影我們永遠壞念妳R.I.P.」

 

 

轉載自: 晴報

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