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27/02/2024

亞洲電影大獎｜趙麗穎獲「新世代獎」：這一段時間沒白忙活！曾參演張藝謀《第二十條》演技被讚

#張藝謀 #戲曲中心 #好去處 #娛樂 #柯煒林 #演員 #西九文化區 #女生 #電影 #陳果 #趙麗穎 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　由亞洲電影大獎學院主辦的第 17 屆亞洲電影大獎頒獎典禮將於 3 月 10 日假西九文化區戲曲中心舉行，當中的「AFA新世代獎」旨在表揚年輕亞洲演藝人的傑出成就，他們在演藝事業中勇於突破自我，不斷力求進步，表現值得肯定。今年「AFA新世代獎」得主為中國內地知名女演員趙麗穎，到時會親自到場領獎。本屆壓軸活動，「亞洲飛躍演員大獎」得主，泰國男神Win Metawin主演的第二部電影作品《Under Parallel Skies》全球首映。

 

 

　　今年亞洲電影大獎頒獎典禮委任柯煒林做「青年大使」，之前已拍過宣傳片。近日大會再公布，趙麗穎奪得「AFA新世代獎」。趙麗穎自2006年起曾演出多部膾炙人口的電視劇如《新還珠格格》、《陸貞傳奇》、《杉杉來了》、《花千骨》、《楚喬傳》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《幸福到萬家》及《風吹半夏》等，並同時活躍於電影演出，曾演出《乘風破浪》、《虎狼之路》、《喬妍的心事》等電影。

 

 

　　同時，由趙麗穎主演並首次擔任監製的古裝仙俠劇集《與鳳行》也即將和大家見面。趙麗穎曾演繹的角色很多元化並不斷尋求突破，亮眼的成績讓她一直穩居優秀青年演員前列。近期賀歲檔中，她在張藝謀執導的新片《第二十條》中飾演一名有聽障的受害人士，為家人挺身而出，爭取合法權益，質樸自然的演繹極具說服力，感動人心，電影由2月10日在中國內地上映至今，票房已突破19億人民幣。

 

 

　　對於自己獲得 「AFA 新世代獎」，趙麗穎表示她很感謝並重視每一個獲得的獎項：「獎項會告訴你，這一段時間沒白忙活，人都是需要激勵的，我也不例外。」而面對電影產業中的激烈競爭，趙麗穎認為要保持對演藝事業的熱情和動力，必須真的喜歡正在做的這件事，才能堅持做下去，她期待之後每個角色都有不同的挑戰，趙麗穎說：「我有目標，但不會為自己設定具體的計劃，因為很多好的角色、好的劇本是可遇不可求的，你的閱歷、你的經驗、你的成績到了那個階段，很多事情水到渠成。 我也一直在變化和成長，不同階段我最在意的東西肯定不一樣，我喜歡這樣的成長。」

 

 

　　另外，大會早前亦公布，破天荒推出全新的影人對談活動，讓影迷們可以親身參與不同的主題講座，近距離與第17屆亞洲電影大獎的入圍影人親身會面交流。新增三大主題節目包括黑沢清 x 陳果大師班、第17屆亞洲電影大獎 – 影人對談，以及本屆亞洲電影大獎壓軸活動，亞洲飛躍演員大獎得主，泰國男神Win Metawin主演的第二部電影作品《Under Parallel Skies》全球首映。

 

轉載自: 晴報

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