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27/02/2024

鄭梓浩《中年好聲音2》10強止步！網民質疑賽果不公！本尊留言安撫：大家比我更緊張

#劉可 #歌手 #娛樂 #鄭梓浩 #中年好聲音 #谷婭溦 #王菲（歌手） #綜藝節目 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　《中年好聲音2》進入緊張階段，剛過去兩星期進行第十 部曲《雙語之歌，累積排名榜十強隆重登場》，在剛過去星期日（25日）播出下半場比賽，兩集共有3人分別奪得82分，同樣在危險區，經評判相議後決定鄭梓浩和陳燕娜要出谷。不少支持鄭梓浩的網民替他不值留言，兼且質疑賽果不公，最後要鄭梓浩留言平息安撫。

 

 

　　在這場「雙語之歌」對決，鄭梓浩獻唱《只想你會意/認錯》、陳燕娜獻唱《原諒自己／半途而廢》，一樣只得82分。昨晚陳燕娜唱歌後，被評唱得太似王菲而未能獲高分，張佳添說：「呢隻歌擺明係王菲陷阱，你就踩咗落去，似唔似王菲呢？起碼都 5、6 分㗎喇，個問題係你真係 用咗王菲嘅方法去唱，冇人可以唱得好過王菲㗎喇，咁點解你唔諗吓用其他方法呢？」

 

 

　　播出以來，不時有網民質疑評判的判決，每集播出後都有人質疑比賽造馬，或者有評判偏幫某一些參賽者。早前播出節目後，鄭梓浩貼出與劉可的合照，兼且答謝一直支持自己的網民，他寫道：「最感恩有你們一直嘅支持，跟著我一起經歷，我知道每次出場大家都很緊張,緊張我嘅成績,緊張我嘅表現.. 睇得出大家比我更緊張。」

 

 

　　之後不斷有很多網民鼓勵，但同時亦有不少人覺得賽果不公平，質疑造馬之嫌，看不過眼而留言，「亦係Brian你衝破一切勇於參賽，先能讓更多聽眾，認識到你成為你嘅歌迷，你已唱得非常好，劇本已定，你亦鬆一口氣，好好養好身體（聲帶），食返（番）多啲好嘢（參賽瘦咗），歌迷粉絲們期待下一次與你聚會」、「你永遠是我們粉絲心目中的冠軍」、「睇完確實唔開心，到而家都瞓唔著，期待你開live！另外都希望你已經痊癒」、「真係戥你唔抵! 估唔到你出局，其實你呢兩次都係帶病出賽真係非戰之罪, 點都好都要同你講一句：鄭梓浩我支持你」、「雖然吾（唔）太鐘意你，但今晚賽果替你不值，未至於被foul...點都好過2個女的…可惜」。

 

 

　　由於太多人留言，直斥是「不公平比賽」，帶病上陣的鄭梓浩見到都有親自留言安撫網民，「你來留言支持已經好開心」，有網民表示心痛，鄭梓浩就表示：「我鼓勵返（番）你」；另外亦有人指出：「劇本一早已定。我本來都好嬲，後來諗自己繼續支持梓浩就得，唔洗一定要贏比賽」，鄭梓浩都安撫謂：「智慧開朗」。今次鄭梓浩輸了一場賽事，卻贏得了民心。

 

 

　　同時，早前一集亦公布了MVP由古淖文得到，他得獎後表示：「今集對我非常特別，第一次以 Solo 姿態拎咗 9 字頭嘅分數， 特別想多謝一個人，佢係我音樂上最大嘅後盾，佢就係小辣椒谷婭溦老師，佢幫我改善咗啲咬字同江湖味，多謝你小辣椒！」離奇的時谷婭溦廣東話咬字發音都有待改善，則指導古淖文改善缺點。

 

轉載自: 晴報

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