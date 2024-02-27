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27/02/2024

《聲夢傳奇2》任暟晴獲3大學預早取錄，網民質疑「走後門」 ！親解屬IB考生：係同大家一樣努力緊、普通不過嘅學生哥

#IB #聲夢傳奇 #聖士提反書院 #任暟晴 #詹天文 #女生 #鍾柔美 #科目 #娛樂 #歌手 #DSE #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG、任暟晴官方粉絲後援會YouTube Channel

　　《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）上月舉行18歲生日派對時，向傳媒透露已收到香港三間大學有條件取錄，誰知竟惹來網民質疑她挾名氣「走後門」，才會優先有書讀。Jasmine25日化身「長氣綿」，解釋自己是國際文憑大學預科課程（IBDP）考生，體制跟DSE不同，所以令網民誤會，強調自己絕非有特權。

 

就讀名校聖士提反書院。

 

　　於名校赤柱聖士提反書院就讀中六的Jasmine，上月與粉絲慶祝生日時透露：「港大、中大同科大三間都有畀offer， 起碼知自己唔會無書讀。」不過她暫時不願透露是甚麼學系。有網民留言不明白為何Jasmine預早有大學取錄：「《聲夢》保大學」、「Yumi（鍾柔美）同Windy（詹天文）要考埋DSE先知」、「又係呢啲有錢仔女走後門non Jupas入」、「考都未考咁快講offer」、「其實憑乜野佢試都未考會有三大offer？因為佢係名人？」等等。

 

 

 

 

 

 

　　Jasmine無辜被質疑「走後門」升大學，她特意在社交網發文解釋：「大家！唔好再問點解有大學offer了…喺呢度解答番大家，以免再有猜測。我係今年應屆考生，但係我係IB考生，唔係DSE，而我哋報大學嘅deadline（限期）同埋收offer嘅deadline，係早過DSE生的；身邊如果有考IB嘅朋友都係一樣的，我哋係喺考真正IB個公開試前，已經收到晒conditional offer（有條件取錄），知道自己有邊啲大學收（除咗澳洲大學，因為嗰邊係遲開學），所以全班同學已經逐一收到offer㗎啦，我亦都唔例外：）」

 

　　Jasmine表示新聞報道中所指的offer只是有條件取錄：「如果到時達唔到offer嘅要求，咁就冇得讀㗎啦。所以我呢幾個月還是好努力咁溫緊書的。希望大家知道，我其實都只不過係一個同大家一樣努力緊、普通不過嘅學生哥。然後就係，致每一位中六個學生，加油，好快就完了。如有疑問，我很樂意去盡量答覆你的，長氣綿先撤退。」

 

　　不少網民留言支持Jasmine：「只係考試制度唔同，其實大家嘅努力都係一樣~ Btw從來無質疑過你能力，路過循例同你講聲: 加油，學生妹。」、「作為IB過來人，為你加油」、「有樣有歌喉，有埋學歷就冇得輸了。努力」。另外，今年考DSE的Yumi和Windy，都希望留港升學，「學霸」Yumi打算主修工商科目；Windy則打算主修音樂科，想升讀演藝學院或香港中文大學，亦想過到內地或外國升讀音樂學校。

 

 

 

轉載自: 晴報

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