OL穿搭｜永不過時黑白穿搭法則公開！黑色顯輪廓、白色柔化五官？襯錯衫隨時顯臉脹、露瑕疵！點揀最啱你的黑白服裝？

黑白經典組合不僅散發著永恆的魅力，也為無數人提供了安全感和舒適感。這可從心理學及實用角度來解釋：

心理學角度

在一個充滿刺激的世界裏，簡單的黑白服裝可以在心理上帶來安慰是有根據的。安靜的色彩可以減少視覺噪音，進行會議或需要做簡報時尤其適合，讓與會者專注於內容不被鮮艷色分散注意力。

黑色通常與權威、力量和成熟連結在一起，而白色則傳達純潔、乾淨和簡單。透過穿著黑白服裝可以表現出自信的專業形象。黑白亦可以喚起穩定和平衡的感覺，幫助個人感到集中和鎮靜，尤其是在充滿挑戰或難以承受的壓力情況下。

實用角度

黑白色適合各種風格和場合無論是專業場合、社交聚會或休閒日，黑白服裝都可以輕鬆搭配減少決策疲勞，這種便利性使黑白服裝成為生活方式忙碌人士的理想選擇。

黑白服裝是經得起時間考驗的經典選擇，無論時尚潮流如何轉變，黑白色可以提供優雅整齊而沒有過時的擔憂。

黑和白如何影響輪廓外觀

個人色彩分析的亮度對比中，黑白色對皮膚產生的效果每次都令被測色者感到非常驚訝。以下簡介讓大家透過了解光和影如何影響我們的外觀：

黑色

黑色會吸收光線並在臉上產生陰影並塑造臉部輪廓，尤其是當衣服靠近皮膚時。陰影可以使鼻樑、顴骨、下巴線和臉型等特徵更加明顯。

想要達到修身效果，可以選擇合身剪裁及線條簡潔的單品，避免體積過大。

注意！

如果臉上比較多瑕疵如黑眼圈、表情紋、色斑、暗瘡凹凸洞或骨感多稜角的話，黑色帶來的陰影會加深瑕疵！需透過底妝、遮瑕、光影及寬口衣領來減少陰影的影響力。

白色

白色會反射光線可以照亮臉部並柔化五官。白色的亮度可以淡化瑕疵並將注意力吸引到臉部，營造明亮和清新的感覺。

選擇與膚色相配的白色單品，會讓整體看起來簡潔明亮，肌膚偏藍調與純白色比較配合，肌膚偏黃調與米白色比較配合。

注意！

白色的反光特性會讓臉部顯得膨脹，造成臉部肉肉的錯覺，特別是在領口和臉部周圍。需透過髮型、化妝陰影及寬口衣領以減少光線的影響力！

黑色 x 白色

不論風格是女性化、中性簡約或型格……等，黑白色都適用於不同風格，利用剪裁、材質、配件或圖案來創造視覺趣味，並進一步發揮光影的作用。

學懂光與影對輪廓外觀的影響，懂得衡量個人狀態從而作出調整，要達到所需的視覺效果就容易得多！