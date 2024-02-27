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27/02/2024

國泰航空買一送一機票優惠懶人包！日韓台泰英9大航點！包每人兩件23kg寄艙行李！來回倫敦人均$2,700起 / 飛台北最平$600

#首爾 #新加坡 #高雄 #Travel News #著數優惠 #國泰 #大阪 #台北 #東京 #專業旅運 #機票 #札幌 #中旅社 #EGL Tours #短線遊 #東瀛遊 #hutchgo #倫敦 #曼谷
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Text: Kennis Wong

　　又有平機票，今次是國泰航空！經香港國際機場贊助，國泰即日起至3月18日推出買一送一機票，涵蓋港人熱捧的9大航點，如東京、大阪、台北、曼谷等！即睇機票詳情及購買方法！

 

9大熱門航點！來回台北低至每人$600！

 

　　國泰近日推出買一送一機票優惠，由即日起至3月18日可以經各大旅行社或平台買到括東京、大阪、札幌、首爾、台北、高雄、新加坡、曼谷及倫敦共9大熱門航點的機票！

 

　　不過出發日期及旅遊日數視乎購買平台，一般由3月1日至10月31日（旺季除外）均可使用，而亞洲機票的有效旅遊日期為2至7日，倫敦旅遊天數則為2至30日，機票已包每人2件23kg的寄艙行李。最平來回台北或高雄每人只需低至$600（未連稅）、來回倫敦每人$2,700起（未連稅），這個價錢連寄艙行李十分抵！

 

　　今次的國泰買一送一機票可於專業旅運、中旅社、EGL Tours東瀛遊、hutchgo等發售，而永安旅遊暫時顯示活動名額已滿，大家可以密切留意官方更新。另外，每個平台的機票價錢都稍有出入，而且售完即止，大家睇中哪個目的地就記得立即搶！

 

（圖片來源：Cathay Pacific）

 

國泰航空x香港國際機場來回機票買1送1

推廣日期：即日起至3月18日

航點：東京、大阪、札幌、首爾、台北、高雄、新加坡、曼谷、倫敦

出發日期：3月1日至10月31日（確實日子視乎每間旅行社而定）

亞洲航點旅遊日期：2至7日（確實日數視乎每間旅行社而定）

倫敦航點旅遊日期：2至30日（確實日數視乎每間旅行社而定）

 

下一頁：即睇銷售旅行社 / 旅遊平台！

 

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