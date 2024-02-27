IKEA優惠｜宜家家居清貨大減價低至5折！最平$9.9！床頭几唔使 $50/ $599.9入手床架！yuu會員額外9折、換現金券

IKEA推出減價清貨優惠？近日，IKEA有減價清貨優惠，多件精選家品、家飾、廚具以低至五折出售，最平$9.9就有交易。而yuu會員仲有優惠及可以優惠價換取IKEA電子現金券，即睇！

IKEA正進行減價清貨優惠，由即日起至3月20日，多件精選家品、家飾、廚具以低至五折出售，最平$9.9買到廚用紙巾架或購物袋。而yuu 會員購買指定產品即可享額外9折優惠，另外可以優惠價換取IKEA電子現金券！

編輯今次為大家選了6個抵買貨品，一齊看看吧！原價$1,190的淺灰色SLATTUM 軟墊式床架，大減$590，只要$599.9就可以入手！

SLATTUM 軟墊式床架, Knisa 淺灰色, 120x183 厘米

如果大家用用開低枕枕頭，今次$ 49.9就可以買到LAPPTÅTEL 枕頭，採用100%回收聚酯纖維，用完可輕易回收處理整個產品。

LAPPTÅTEL 枕頭，低枕, 50x80 厘米

第三樣要推介的都是床上用品，趁住這優惠入手NATTSVÄRMARE 被套枕袋套裝，只需$99.9，真的$100有找！

NATTSVÄRMARE 被套枕袋套裝, 淺灰色, 150x200/50x80 厘米

快踏入雨季，如果大家需要雨傘的話，可以去IKEA看看，因為不同款式的雨傘，最平$39.9就買到。

雨傘, 可摺合 紅色 $ 39 .9

原價要$1,390的黑色BARSVIKEN 摺板檯，在今次優惠中，大減$540.1，只需要量849.9，性價比超高！

BARSVIKEN 摺板檯, 黑色, 45_90_135x93 厘米 $849.9

最後一樣要推介的是，$49.9就買到黑色KNARREVIK床頭几，鮮藍色則$59.9，不過要留意這個只限門市！

KNARREVIK 床頭几 37x28 厘米 $59.9

有效期：2024年2月22日至2024年2月28日

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