28/02/2024
花展2024｜香港花卉展覽3月維園開鑼！香彩雀成主題花！3大入場優惠：長者指定日子免費！即睇開放時間+門票詳情
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
一年一度的香港花卉展覽將於下月舉行，每年都有超過200個本地、內地及海外園藝團體參加，在場內設計園林造景和花藝擺設，而今年又會是甚麼主題呢？各位愛花之人，記得要Mark低時間，下月Plan好行程去一去了！
由康文署一年一度舉辦的香港花卉展覽2024將於2024年3月15至24日，一連10日於香港維多利亞公園舉行，每年的香港花卉展覽都會有超過200個本地、內地及海外園藝團體參加，很多愛賞花的人士都會去看看場內設計園林造景和花藝擺設，真的超多的打卡位！
康文署指出，香港花卉展覽2024的主題花是花色繽紛的香彩雀，更會以「雀躍全城」為主題。香彩雀，又被稱為天使花，花形小巧別緻，花量很多，花朵會沿枝條由下而上綻放，觀賞期長。香彩雀品種繁多，高度介乎30至100厘米，花色豐富，好像是純白、粉紅、淡紫、紫色及雙色條紋品種等。另外，天使花更會帶清新的香氣，深受花迷歡迎。
香港花卉展覽2024會舉辦一連串活動，當中有學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。
在票價方面，入場費為$14，而指定人士優惠收費$7，指定人士包括4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者 (每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)。另外，星期一至星期五都會有3大入場優惠：
- 60歲或以上長者免費參觀
- 殘疾人士及其照顧者免費參觀(每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)
- 30人或以上的團體可獲成人半價優惠，團員必須一同進場
香港花卉展覽2024
展覽日期：2024年3月15至24日
展覽時間：上午9時至晚上9時
入場費：$14元(指定人士優惠收費$7)
地點：香港維多利亞公園
電話查詢 : 2601 8260
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