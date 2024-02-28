  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

28/02/2024

花展2024｜香港花卉展覽3月維園開鑼！香彩雀成主題花！3大入場優惠：長者指定日子免費！即睇開放時間+門票詳情

#一日遊 #賞花 #香港好去處 #週末好去處 #打卡 #打卡熱點 #周末好去處 #好去處 #本地玩樂 #本地遊 #香港花卉展覽 #香港維多利亞公園 #維園
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　一年一度的香港花卉展覽將於下月舉行，每年都有超過200個本地、內地及海外園藝團體參加，在場內設計園林造景和花藝擺設，而今年又會是甚麼主題呢？各位愛花之人，記得要Mark低時間，下月Plan好行程去一去了！

 

　　由康文署一年一度舉辦的香港花卉展覽2024將於2024年3月15至24日，一連10日於香港維多利亞公園舉行，每年的香港花卉展覽都會有超過200個本地、內地及海外園藝團體參加，很多愛賞花的人士都會去看看場內設計園林造景和花藝擺設，真的超多的打卡位！

 

 

　　康文署指出，香港花卉展覽2024的主題花是花色繽紛的香彩雀，更會以「雀躍全城」為主題。香彩雀，又被稱為天使花，花形小巧別緻，花量很多，花朵會沿枝條由下而上綻放，觀賞期長。香彩雀品種繁多，高度介乎30至100厘米，花色豐富，好像是純白、粉紅、淡紫、紫色及雙色條紋品種等。另外，天使花更會帶清新的香氣，深受花迷歡迎。

 

　　香港花卉展覽2024會舉辦一連串活動，當中有學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。

 

 

 

　　在票價方面，入場費為$14，而指定人士優惠收費$7，指定人士包括4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者 (每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)。另外，星期一至星期五都會有3大入場優惠：

  1. 60歲或以上長者免費參觀
  2. 殘疾人士及其照顧者免費參觀(每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)
  3. 30人或以上的團體可獲成人半價優惠，團員必須一同進場

 

 

香港花卉展覽2024

展覽日期：2024年3月15至24日

展覽時間：上午9時至晚上9時

入場費：$14元(指定人士優惠收費$7)

地點：香港維多利亞公園

電話查詢 : 2601 8260

詳情按此

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#一日遊 #賞花 #香港好去處 #週末好去處 #打卡 #打卡熱點 #周末好去處 #好去處 #本地玩樂 #本地遊 #香港花卉展覽 #香港維多利亞公園 #維園

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk