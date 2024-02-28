御守2024｜盤點16款日本最靚御守！大阪爆紅透明御守3小時賣完！打卡最強「四季守」、脫髮去求御髮神社御守

近日IG最呃like的日本旅遊post，除了美食之外，絕對是神社的御守！近年各地的神社為了「吸粉」（善信），都很努力設計御守，有喱士的、透明的、波點圖案的、用牛仔布製的，有些有型，有些可愛，總之買來打卡就一定可以呃like！今年更有神社的新御守，由於太特別，極之人氣，甚至有人為了購買而通宵排隊，非常厲害！這次找來了16款有趣的日本御守，看看有哪些你已經擁有，又有哪些很想擁有？

日本御守｜01 大阪．大鳥大社︰一推出即完賣透明御守

這間位於大阪堺市的神社，於去年10月推出透明御守「先が見通せる御守」，日文即是可以看透未來的意思，繩結共有8款顏色，一推出就大受歡迎，大家買了之後當然即時打卡並放上IG或TikTok，所以除了日本人之外，很多中港台的遊客都飛身去入貨！所以透明御守很快便被搶購一空，神社要在IG出post告訴大家透明御守已經完賣，並表示會再次推出，叫大家要密切留意IG推出的日期！剛剛於上星期見到神社出post，表示會於2月28、29兩日再次推出透明御守，在大阪的朋友要留意了！



漂亮的透明御守，大受女生歡迎。（圖片來源：IG@sakai_nishiku_official）



神社非常貼心，推出了不同顏色的繩結，現合大家喜歡的偶像、聲優等的主題顏色。（圖片來源：IG@ootoritaisha.jp）



2月初神社再次推出透明御守，但3個鐘即完賣，很多有心人清晨已經來排隊。（圖片來源：IG@ootoritaisha.jp）



買不到透明御守的話，神社建議大家買透明神籤。（圖片來源：IG@ootoritaisha.jp）

大鳥大社

網址：https://www.ootoritaisha.jp/

IG：https://www.instagram.com/ootoritaisha.jp

日本御守｜02 京都．御髪神社︰頭髮稀疏人士、髮型師必買

這間是全日本唯一一間供奉頭髮之神的神社，不少頭髮稀疏或是想祈求美髮的人，都會來參拜。另外，這裡亦很受髮型師及想成為髮型師的人歡迎！平時比較少人留意，但最近有日本網民post了兩張御髮神社御守的圖片，因而成為焦點！神社原來有一款非常迷你的透明御守，入面裝著一把鉸剪及一把梳，相中可以size跟指甲差不多大，很有趣，難怪該貼文吸了接近9萬個like！神社位於人氣觀光景點嵐山，下次去京都玩時不妨去買一些送給「有需要」的朋友，但留意，「授与所」營業時間為10am-3pm！



透明御守內藏著迷你鉸剪及梳，非常有趣，可以見到跟女生的指甲差不多大小。（圖片來源：X@n_o_u__）



正面印著「御守」兩個字。（圖片來源：X@n_o_u__）



御髮神社還有這款鉸剪御守，適合送給髮型師。（圖片來源：IG@eriko_mogi）



就連繪馬都設計成梳子的模樣。（圖片來源：IG@cheeco32）

御髮神社

地址：京都市右京区嵯峨小倉山田淵山町10-2

交通：JR山陰本線「嵯峨嵐山駅」下車步行15分鐘／嵯峨観光鉄道「トロッコ嵐山駅」下車直達／京福嵐山線「嵐山駅」下車步行8分鐘／阪急嵐山線「嵐山駅」下車步行20分鐘

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