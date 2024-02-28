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28/02/2024

張致恒｜雯雯爆囝囝患自閉及過度活躍！去年壓力爆煲曾有不好念頭！公開多謝Steven：多謝你同我一齊面對全世界嘅責罵

#娛樂 #離婚 #夫妻之道 #過度活躍症 #張致恒 #狗 #癌症 #自閉症 #雯雯 #壓力 #外傭 #爸媽心聲 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）早前宣布與UglyFamily「投資者」終止合作，回復冇工開的「量地」日子。雯雯早前凌晨撰長文自揭屋企難處，除了面對親人患癌及愛犬患病，一名兒子亦確診自閉及過度活躍症，令雯雯身心俱疲，更懷疑出現精神問題，幸好已見曙光！

 

 

　　外間一直覺得Steven與雯雯「好食懶飛」，而雯雯曾多番強調因照顧四個兒子，所以未能外出工作。雯雯在IG story撰長文，以比芝蔴更小的字剖白家中難處，認真考網民眼力。她坦言2024年一開始已好不幸：「有最錫我嘅親人不幸患上癌症，再有兩個（隻）狗狗屙血、心臟+肝+胰臟炎，再有一個小朋友確診autism plus hyperactivity（自閉症加過度活躍症）。」

 

 

　　雯雯坦言照顧這類小朋友不容易：「我一個人真係冇能力，同一時間可以照顧到四個小朋友…最近小朋友先跌爆咗隻耳仔，醫生同我哋講呢類小朋友一年起碼會去幾次急症室，要有心理準備，依家每一日面對佢嘅行為、情緒，都係一個好大嘅挑戰。」

 

 

　　雯雯自爆去年壓力接近爆煲，更曾有不好的念頭，「雖然我個心裏面確確實實真係想離婚，亦都不斷爆出唔同嘅情緒（不斷流出大家所講嘅笑話），連我自己都覺得我自己有精神問題，經常性會出現一個惡魔，叫我帶埋小朋友離開呢個世界，就可以得到解脫。」她現時才明白「兩夫妻已經唔係兩個人嘅事」，必須夫妻齊心，才能好好照顧小朋友。

 

 

　　在雯雯眼中，Steven其實是神隊友，她透露已聘請外傭：「我好多謝stevencheung都不斷學習點樣照顧好小朋友，亦都實實在在多謝你同我一齊面對全世界嘅責罵（話我哋只係識借錢，又唔自己出去做嘢）…我哋唯一嘅共識就係做多兩份工，請一個姐姐去幫手。咁樣我哋其中一個先可以完完全全抽身出去賺錢，大前提係要姐姐實實在在到咗，我哋先可以出到呢個門口工作，好慶幸仲有唔夠兩個月時間，姐姐嚟到我哋就可以重生，終於可以靠自己唔需要再求別人嘅幫忙。」

 

 

　　不過，工人姐姐尚有近兩個月才到張家，雯雯十分擔心能否過度這段空窗期：「既然咁難先可以行到姐姐差唔多嚟呢一步，上天可唔可以畀機會我哋過埋呢一兩個月？」她亦預告將會遠離IG：「其實生活靜靜地平凡安穩就足夠，自己嘅情緒自己知道就足夠，如果能夠過到呢兩個月，我希望同自己嘅家人能夠搵一個地方靜靜地度過，遠離呢個公開又複雜嘅地方。」

 

轉載自: 晴報

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