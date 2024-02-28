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28/02/2024

羅子溢《婚後事》演技獲網民大讚！陳自瑤演暴走中女被指誇張：如果係有情緒病就講得過

#娛樂 #電視劇 #電視台 #婚後事 #演員 #陳自瑤 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　羅子溢（原名：羅仲謙）和陳自瑤主演的劇集《婚後事》早前首播，觀眾討論度相當高，羅子溢早前都伏在小朋友的圍欄準備睇電視收看自己的演出，睇得非常投入，相信IG分享的照片都是出自太太楊茜堯（原名：楊怡）的老婆視角。羅子溢事隔三年再有TVB劇集推出，今次飾演一名丈夫及爸爸，跟現實中的身分相近，他坦言對投入角色都有幫助。

 

（陳自瑤IG）

（陳自瑤IG）

 

　　《婚後事》首集回憶戲已馬上入戲肉，明芯（陳自瑤飾）每年都會同女兒潘悅（鄭淽月飾）親手製作蛋糕為老公潘善仁（羅子溢飾）慶生，數年過去，「蛋糕慶生」依舊，但明芯已甜蜜不再，原來明芯與善仁婚姻因欠債兼自私自利的老爺潘良（煒烈飾）、以及善仁疑似出軌步向破裂，明芯為了爭奪悅悅撫養權，除不惜與昔日深愛過的善仁對簿公堂，更以極狠毒的手法將善仁推向深淵…

 

（羅子溢IG）

（羅子溢IG）

（羅子溢IG）

 

　　網民直指「升呢」人夫及爸爸後的羅子溢變得更有型，劇中極頹喪狀態備受離婚官司困擾，面對狠妻步步進逼、生活逼人及與思念愛女等現實問題時，子溢將善仁壓抑又沉鬱的狀態演繹得相當到位，一雙佈滿紅筋的眼睛含著委屈的淚水，獲網民大讚演技進步不少及夠内斂。特別是子溢與女兒的整蛋糕互動場口，悅悅一句很想每年都能為爸爸親手整蛋糕慶生，及二人相擁痛哭的畫面，亦令不少觀眾看得眼淚直流。子溢昨晚上載自己安坐家中欣賞劇集首播照片，並留言：「係一次突破自己局限嘅旅程！慶幸自己有太太同埋一對子女，作為丈夫同父親更能代入身份去揣摩角色。」圈中好友余安安、張繼聰、洪永城都讚不絕口，而老婆楊茜堯說：「幾眼瞓都要睇啦！」而網友對羅子溢都有讚冇彈，「你同阿女做蛋糕一幕好感動呀」、「你啲戲進步咗好多，第一集已經令我喊！」、「你演得好好，同以往好唔同，真係完全演繹到個角色嘅內斂。」、「嗰種不捨內疚，隻眼交足戲，好睇！」等等。

 

 

　　陳自瑤今次豁出去演繹自覺被背叛的暴走中女，犧牲靚樣蓬頭垢面為老爺執手尾之餘，當明芯發現疑似有外遇的善仁撰寫講述婚外情的小說《婚後事》時，她層遞式放盡喉嚨喪嗌：「我要離婚」，隨後又上演心寒式「變臉」，在法庭內外先發癲狂喊，後奸笑，令網民毛管戙。陳自瑤亦有在社交網落力宣傳新劇：「你們看到的是正處於瘋狂狀態的明芯，在 他（善仁）眼中她（明芯）是虎媽是捍妻，然而由甜蜜到離婚，是甚麼令到一個 但求年年可以親手整生日蛋糕俾老公的女人，變得今時今日咁恐怖…而明芯又究竟經歷了甚麼？明晚（ 27 日）明芯的視點將會看見另一個我…」好友黃翠如、朱凱婷、鄭衍峰、孔德賢、張名雅、沈卓盈、陳瀅等留言力撐，不過部分網友認為陳自瑤的聲音太吵耳，而且有點誇張，「其實係有少少over，但係如果係有情緒病就講得過」，陳自瑤立即回應該網友說：「呢個係善仁視角的我，會誇張化，不是真正的我！」

 

 

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