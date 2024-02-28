香檳大廈｜尖沙咀星座冰室料今年7月退場！招牌茄牛通將成絕響！堅持用新鮮番茄牛肉炮製，撈蛋賣相被批似「嘔吐物」！出品美味度被低估？

超過60年樓齡的尖沙咀香檳大廈，在批出強拍令之下於今年1月被某地產商投得，歷時約13年的收購計劃告一段落，香檳大廈的命運亦塵埃落定，位於地庫的星座冰室也正式進行倒數……

星座冰室於1966年開業，有說最先有好幾位粵語片明星夾份開設，經過多年易手，於1998年由現時店主林先生及其家人接手，話說林先生父親當年在星座冰室對面的開鞋店，看到星座冰室舊老闆退休，便把冰室頂手，默默地經營至今。

我於廿多年前首次光顧，當時星座冰室已經屬於老店，若非有朋友引路，我是沒可能找到如此隱蔽的小店。今時今日，社交平台的報導頗多，也容易找得多。

進入香檳大廈，找到一個通往地庫的入口，看到「星座冰室」的指示牌。

轉入地庫，單是這堵牆，已充滿裝置藝術氣氛。

然後看到一條陳舊的長廊，星座冰室就在這裏。

看看現時星座冰室與附近走廊的環境，根本想像不到當時非常風光而且異常高檔的消費場所 —— 話說香檳大廈由霍英東創辦的立信置業負責發展，並由著名則師依力甘洛（Eric Cumine）設計，於1957年落成，樓高十層，一度成為九龍最高的建築物，當時商店林立，還有夜總會，出入夜總會人士都衣冠楚楚，光顧星座冰室的顧客也是西裝領呔長裙高踭鞋，跟現在的平民冰室路線是兩回事。

充滿60年代的招牌設計，英文由左至右，中文則由右至左。

當日午市比較靜局，老闆林先生都可以坐下休息。

牆上餐牌出現最多的字，大概是「茄」和「牛」。

在店內慢慢細看，會找到1966年店舖開幕時各方人士送上開幕匾額，當中寫有購送匾額人士的金漆名字，據說主要是當時粵語長片時期的從業員，我並不是粵語長片的大粉絲，但都能認出張瑛和石燕子兩個名字，尤其前者是當紅小生，在多套經典電影擔演男主角，可見當時星座冰室有幾星光熠熠。

1966年開幕時，各方人士送上開幕匾額，我認識的粵語片名人有張瑛、石燕子(黃色圈內)。

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