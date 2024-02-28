中銀BoC Pay內地、澳門消費優惠！山姆超市買滿額即減¥100、回贈高達$120！廣州澳門近100間商店享折扣：新濠影匯、葡京人酒店指定餐廳低至8折

北上逛山姆超市的熱潮還未完！想在內地消費抵上加抵，就要留意各方跨境吃喝玩樂優惠！中銀最近就有新推出，在山姆超市用BoC Pay付款可勁賺現金回贈！經常過大海到澳門食玩買的朋友也不能錯過，部分指定酒店餐廳亦享有折扣！即睇哪種著數適合你！

北上消費優惠 | 1. 山姆消費滿額即減＋回贈！最多獲$120回贈

山姆的產品大大份兼抵買，如果想再減得更多，就要留意中銀的著數！即日起至5月22日，到內地指定山姆會員商店，如深圳前海店、福田店、龍崗店等，以BoC Pay消費滿¥1,000，即減¥100，整個推廣期間更可最多使用優惠10次，即是總共可慳¥1,000！另外即日起至6月30日逢星期五、六、日及香港公眾假期，於全線內地山姆會員商店則有現金回贈—消費滿$500可享$60現金回贈、消費滿$1,000即有$120現金回贈！

除了自由行外，不少香港旅行社紛紛推出山姆旅行團，即日起直到4月30日參與指定團號的旅行團，並用BoC Pay「一掃即付」功能掃碼領取優惠券即可減$30！

中銀跨境山姆優惠



1. 香港中國旅行社

推廣日期：即日起至4月30日

優惠內容：參與深圳山姆會員商店旅行團（團號GCCGA及GCDGD），並於香港中國旅行社門市報團時，以BoC Pay「一掃即付」功能掃碼領券，即可減$30

2. 內地指定山姆會員指定商店

推廣日期：即日起至5月22日

優惠內容：於深圳前海店、福田店、龍崗店、龍華店及珠海店，消費滿¥1,000即減¥100，於推廣期內最多享用優惠10次

3. 全線內地山姆會員商店

推廣日期：即日起至6月30日

優惠內容：於推廣期內逢星期五、六、日及公眾假期以單一簽賬淨額計算，並於BoC Pay成功綁定的中銀銀聯雙幣信用卡，消費滿$500即享$60現金回贈，以及消費滿$1,000就享$120現金回贈







（圖片來源：山姆會員店）

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