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29/02/2024

中美GDP對比（二）

#財金大勢 #中國經濟 #美國經濟 #缸邊隨筆 #GDP #民生 #中國
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　　昨文(28日)《中美GDP對比》談到，網上有個名為「靜思有我」的人提出，美國人均GDP雖是中國人的6倍，但據他觀察，美國在民生的衣、食、住等三方面，都不比中國明顯地好，美國的GDP的蹺妙何在？

 

　　「靜思」指美國服務業佔其GDP比重高達八成是其中關鍵，筆者深表贊同。此外，美國民生不比中國好，美國「行」的情況也進一步驗證了「靜思」的看法。

 

　　美國的交通基建普遍予人失修、殘破的印象，尤其是全美每天有1.85億車次使用的5萬至6萬座橋。若比較美、中的公路，中國明顯優勝，而美國地鐵，一般被人批評，它連清潔、準時等基本要求都做不到。

 

　　「靜思」以紐約地鐵為例，指連印度新德里的地鐵，都比紐約好，遑論日本有近百年歷史的地鐵典範了。他直言，紐約地鐵「簡直是工業文明的恥辱」。要發展經濟，卻沒有投入資源，以提升交通基建，修橋築路，或做維修保養；關乎民生的地鐵又如此落後，美國GDP如何「理想」也沒有甚麼作用。

 

有錢人買車愛分期？

 

　　再看中美民眾買車代步的情況。今時中國是全球汽車最大的市場，2021年全球汽車產銷量約8000萬輛；中國佔約2600萬輛，佔全球汽車銷量約三成。美國佔約1500萬輛；歐盟970萬輛，兩者總和也不及中國（圖一）。美國人買車需要汽車貸款；中國人買20萬元(人民幣．下同)以下，貸款的比例不高。

 

 

　　「靜思」認為，買20萬元以下的車，中國較平；買20萬元以上的貴價車，則美國較平，但據他觀察，即使貴價車較平，美國馬路上貴價車的比例遠不如中國。

 

　　事實上，中國豪華車市場規模居全球首位，以寶馬、平治、奧迪為代表的貴價車，在內地的銷量都持續增長，但國產豪華車正擬迎頭趕上。據彭博報道，比亞迪(01211)剛於周日(25日)推出了它最貴的全電動超級跑車（圖二），售價為168萬元，與法拉利及林寶堅尼等耗油量大的跑車競爭。

 

 

　　比亞迪以製造價格親民的電動車聞名，它在2023年第四季度超越了特斯拉(美：TSLA)，成為全球最大的電動車銷售商。

 

　　在旅遊方面，疫情前，全球遊客主要來自中國。在歐洲國家的許多景點，都會看到中國人的身影（圖三）。在美國城市看到中國遊客的機會，遠高於在中國看到美國遊客的機會。「靜思」還指十多年前，赴美航班的中美乘客各佔一半，但今時八成以上都是中國人，甚至遠在阿拉斯加的營地，疫前九成都是同胞！如果美國人均GDP真的是中國人的6倍，為甚麼他們在買車、旅遊等消費行為上，都不及中國人？

 

 

華遊客足跡遍全球

 

　　早於讀中學時，筆者看到早期的華人移民在美國經營洗衣舖，根據經濟理論，他們會產生GDP，但家庭主婦為家人洗衣服卻不計入。同樣做相同的工作而不計入GDP，當年筆者已覺得不妥。

 

　　有專研東南亞經濟的學者指出，東南亞的棚屋遇上風災、水災被毀，災後只要竹條狀態良好，民眾便可用原竹重建居所。不過，建築工人在美國替人建屋會計入GDP，但東南亞的民眾就地取材起屋卻不計入。

 

　　今時中國一些農村，仍會有村民免費或只計材料成本替自家兄弟建屋的情況，這當然也不會計入GDP或對GDP只有較小的貢獻。美國建屋可計入GDP，為甚麼發展中國家，例如東南亞乃至中國，自行建屋卻不被計入GDP？

 

一家人關門打麻將

 

　　早前內地春運也產生很多GDP，但在筆者看來，若不能靠出口賺外匯，便全是「內耗」式的GDP。就像一家人打麻將，又或是賭場內，以籌碼作其他消費一樣，都只是場內財富轉移的零和遊戲，一地的經濟發展難以持續。如果經濟只是吮自己腳趾充飢，以求「自肥」而不向外擴張「走出去」的話，便不會有實際增長。

 

　　經濟學用來解釋經濟活動和現象，但對一般人來說，一些較不實在的經濟活動和體驗，可能只像說書人在榕樹頭講故事般虛無縹緲。如要靠這些理論去預測一些像未來主義般(futuristic)的發展，便真是以過去的業績，預測將來的表現。

 

　　至於「靜思」怎樣談美國的服務業在其GDP所發揮的作用，明天（1日）再續。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

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